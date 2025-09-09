Terrabolistas: “Douglas Santos cavou um pequeno espaço na Copa”

Os comentaristas do podcast “Terrabolistas”, aliás, ressaltaram que o ala se destacou e abriu um bom espaço, mesmo não estando em uma liga grande — atualmente, joga na Rússia.

A Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 a 0, na última semana, em jogo no Maracanã válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os gols foram anotados por Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Mas o lateral-esquerdo Douglas Santos também chamou a atenção.

“Douglas Santos, o lateral, temos uma pequena safra de laterais, ele fez uma partida segura. Muitos estão perguntando quem é, afinal, joga em liga mais fraca, mas ele correspondeu e cavou um pequeno espaço na Copa. Até lá vão ter outras datas, amistosos, mas, enfim, acredito que ele vai dar oportunidade para outros laterais também. Nomes de protagonistas não tem grandes protagonistas. São nomes que jogam em ligas mais fracas. Paquetá já está ali, carta marcada, mas se falar que é uma seleção brasileira do Neymar, a seleção brasileira é um ponto de interrogação. O Neymar não sabemos se vai para a Copa ainda”, salientou a comentarista Juliane Santos.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, contra a Bolívia, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal El Alto, também em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

