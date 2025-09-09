Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tática “milenar”: Bolivianos soltam fogos em frente ao hotel da Seleção

Tática “milenar”: Bolivianos soltam fogos em frente ao hotel da Seleção

Brasil enfrenta a Bolívia, nesta terça-feira, às 20h30, na altitude de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os jogadores da Seleção Brasileira sofreram com uma velha tática do futebol sul-americano. Na madrugada desta terça-feira (9), torcedores promoveram um foguetório em frente ao hotel do Brasil em Santa Cruz de La Sierra, na véspera do jogo contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo.

De acordo com o “Uol”, houve pelo menos dois momentos de barulho. O primeiro, por volta de 1h (no horário local). O segundo, 3h30 (no horário local). A duração de cada um foi de aproximadamente dez minutos.

O Brasil optou por ficar em Santa Cruz de La Sierra, ao nível do mar, como estratégia para encarar a altitude de mais de 4000m que terá pela frente. A delegação brasileira, assim, só seguirá para El Alto três horas antes da partida contra a Bolívia para evitar os efeitos do local.

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília). A Seleção de Carlo Ancelotti já está garantida na Copa do Mundo, enquanto a Bolívia ainda sonha em ir à repescagem.

A Bolívia é o sétima colocada, com 17 pontos, e busca ultrapassar a Venezuela, com um ponto a mais na classificação. Quem ficar em sexto lugar, disputará a repescagem por uma vaga na Copa do Mundo. O oponente do adversário do Brasil encara a Colômbia, na mesma hora, em Maturín.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar