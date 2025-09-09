Sem pontaria, Chile e Uruguai se despedem das Eliminatórias com empate em Santiago

Com 0 a 0 na capital chilena, donos da casa encerram qualificatório na lanterna; Celeste fecha participação em quarto, logo à frente do Brasil

Com o resultado, La Roja encerra a sua participação na lanterna, com apenas 11 pontos, dois a menos que a seleção do Peru, penúltima na tabela. Já a Celeste fecha competição na quarta colocação com os mesmos 28 pontos do Brasil, mas em vantagem nos critérios de desempate.

Chile e Uruguai se despediram das Eliminatórias para a Copa de 2026 com um empate sem gols noite desta terça-feira (9), em Santiago. O jogo que marcou a última rodada das seleções no qualificatório da América do Sul ocorreu no Estádio Monumental. Os anfitriões, eliminados com três rodadas de antecedência, foram um pouco mais incisivos em especial no segundo tempo. Contudo, não conseguiram superar a retaguarda charrúa.

Ausência de criatividade e raras chances

A primeira etapa foi marcada pela falta de criatividade, embora os chilenos tenham sido mais agressivos. Echeverría arriscou finalização de fora da área, mas quem assustou um pouco foi mais foi Cepeda em dois arremates durante a parcial. Darwin Núñez foi o responsável pelo principal lance ofensivo dos uruguaios, também em chute de fora da área que parou no goleiro Vigouroux.

Muita disputa por espaço e nada de gols

Na volta do intervalo, o Chile voltou dispósto a dar uma alegria aos seus torcedores. Brereton Díaz teve três boas oportunidades, mas faltou pontaria. Federico Valverde, dentro da área, levou perigo ao goleiro Vigouroux em arremate que passou perto da trave. Aravena também decepcionou na pontaria. Fora isso, o que se viu em campo foi muita marcação de ambos os lados na busca por espaços. No fim, o 0 a 0 marcou a despedida melancólica dos chilenos diante de seus torcedores.

CHILE 0x0 URUGUAI

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo – 18ª rodada

Data: 9/9/2025 (terça-feira)

Local: Estádio Monumental de Santiago, Santiago (CHI)

Gol: –

CHILE: Vigouroux; Hormazábal (Garguez, 38’/2ºT), Paulo Díaz, Maripán e Echeverría; Loyola (Vicente Pizarro, intervalo), Suazo e Altamirano (Assadi, 29’/2ºT); Cepera, Emiliano Ramos (Tapia, 24’/2ºT) e Brereton Díaz (Aravena, 30’/2ºT). Técnico: Nicolás Córdova.

URUGUAI: Santiago Mele; Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres e Viña; Ugarte, Bentancur e Valverde; Brian Rodríguez (Amaro, 25’/2ºT), Darwin Núñez (Viñas, 35’/2ºT) e Cristian Olivera. Técnico: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Guilherme Dias Camilo (BRA)

VAR: Daniel Nobre Bins (BRA)

Cartões Amarelos: Loyola (CHI); Santiago Mele (URU)

Cartão Vermelho: –

