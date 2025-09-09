Seleção sub-20 vence Oeste em jogo-treino antes do Mundial

A Seleção Brasileira sub-20 finalizou a preparação para o Mundial da categoria de forma positiva. Nesta terça-feira (9), o time de Ramon Menezes venceu o time do Oeste por 3 a 0 em último jogo-treino antes da competição internacional. A partida aconteceu no CPD do Red Bull Bragantino, em Atibaia, em São Paulo. Os gols do Brasil saíram dos pés de Luighi, duas vezes, e Erick Belé, ambos atuam pelo Palmeiras.

Com jogo consistente, a Seleção sub-20 abriu dois gols no primeiro tempo, com Luighi. Ambos ele foi lançado nas costas da defesa e tirou do goleiro depois de ficar a frente com ele. Na segunda etapa, o técnico Ramon Menezes mudou 10 jogadores. O time, portanto, teve mais posse de bola do que na primeira e conseguiu o terceiro gol com Erick Belé, que jogou de ponta esquerda e apareceu na segunda trave para completar um cruzamento vindo da linha de fundo. Do outro lado, o Oeste, semifinalista da Copa Paulista, atuou com o time principal. Entretanto, não conseguiu ter um grande desempenho na partida.