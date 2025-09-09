Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleção Brasileira encerra as Eliminatórias da Copa com pior campanha da história

Derrota para a Bolívia na última rodada deixa o Brasil em quinto lugar, com o menor número de pontos e aproveitamento desde 1996
Autor Jogada 10
A Seleção Brasileira encerrou sua participação nas Eliminatórias com um recorde negativo. A campanha para a Copa do Mundo de 2026, de fato, foi a pior da história do Brasil. A trajetória terminou nesta terça-feira (9) com uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia. O time terminou a disputa em quinto lugar, com apenas 28 pontos.

Os números finais da campanha, de fato, são os piores desde que o formato atual foi adotado. Com um aproveitamento de apenas 51% dos pontos, o Brasil nunca fez uma pontuação tão baixa. O desempenho anterior mais fraco ocorreu na qualificação para a Copa de 2002. Naquela ocasião, a equipe somou 30 pontos, mas acabou conquistando o pentacampeonato.

Seleção Brasileira teve três técnicos

A campanha, que teve três técnicos diferentes – Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti-, também acumulou outras marcas negativas. Durante a disputa, por exemplo, o Brasil sofreu sua pior derrota na história da competição. A equipe foi goleada pela Argentina por 4 a 1, em março. Além disso, o time também perdeu como mandante pela primeira vez, também para sua arquirrival.

Apesar de todo o desempenho irregular e abaixo do esperado, o objetivo principal foi atingido. A Seleção Brasileira, ainda que aos trancos e barrancos, está classificada para a Copa do Mundo de 2026. A vaga direta foi assegurada na penúltima rodada da competição. A equipe, por fim, agora inicia sua preparação final para o Mundial.

