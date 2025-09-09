Seleção Brasileira encerra as Eliminatórias da Copa com pior campanha da história

Derrota para a Bolívia na última rodada deixa o Brasil em quinto lugar, com o menor número de pontos e aproveitamento desde 1996 / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira encerrou sua participação nas Eliminatórias com um recorde negativo. A campanha para a Copa do Mundo de 2026, de fato, foi a pior da história do Brasil. A trajetória terminou nesta terça-feira (9) com uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia. O time terminou a disputa em quinto lugar, com apenas 28 pontos. Os números finais da campanha, de fato, são os piores desde que o formato atual foi adotado. Com um aproveitamento de apenas 51% dos pontos, o Brasil nunca fez uma pontuação tão baixa. O desempenho anterior mais fraco ocorreu na qualificação para a Copa de 2002. Naquela ocasião, a equipe somou 30 pontos, mas acabou conquistando o pentacampeonato.