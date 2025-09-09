Scaloni mantém esperança de contar com Messi na Copa do Mundo

Técnico da Argentina evita cravar ausência do capitão e diz que a decisão será tomada pelo próprio jogador

LEIA MAIS: Zidane é o principal nome para substituir Deschamps na França

Lionel Messi voltou a deixar dúvidas sobre sua participação na Copa do Mundo de 2026. Apesar das declarações do craque , o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, prefere não cravar a ausência do capitão da equipe no torneio, que será disputado no próximo verão nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Argentina garantiu a vaga com tranquilidade, liderando as eliminatórias sul-americanas mesmo antes da última rodada. No jogo contra a Venezuela, em Buenos Aires, Messi marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 e disse ter feito sua última partida oficial em solo argentino pela seleção. Porém, para o duelo seguinte, contra o Equador, o técnico irá poupá-lo.

Após a vitória sobre os venezuelanos, Messi foi questionado se jogaria o Mundial e respondeu de forma enigmática: “Veremos”. Além disso, o camisa 10 também admitiu que a idade pode pesar na decisão.

Scaloni, no entanto, mantém esperança de contar com o craque do Inter Miami.

“Não acho correto falar em porcentagem agora, porque realmente não sei. Muita coisa pode acontecer. Mas, já temos uma base formada e, quando soubermos o número de vagas, vamos tomar decisões. Sobre o Leo, só sei o que ele falou publicamente. Ele vai decidir no tempo dele”, afirmou o treinador.