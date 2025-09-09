Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Raphinha reclama de arbitragem e altitude após derrota da Seleção

Craque discorda fortemente da marcação de pênalti de Bruno Guimarães por parte do árbitro Cristian Garay (CHL) no gol da Bolívia
O meia-atacante Raphinha não gostou da atuação da arbitragem durante a derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia, nesta terça-feira (9/9), em jogo que encerrou as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Isso porque o jogador contestou a decisão do árbitro Cristian Garay (CHL) ao fim do primeiro tempo, quando o chileno marcou pênalti de Bruno Guimarães em Roberto Fernández após análise na cabine do VAR.

Além disso, o craque do Barcelona reclamou do local do jogo. Afinal, a partida ocorreu no Municipal de El Alto, a incríveis 4.100m de altitude, o que, segundo Raphinha, “desfavorece” outras equipes.

LEIA MAIS: Atuações do Brasil contra a Bolívia: Seleção perde a primeira com Ancelotti para a altitude

“Claro, eu acho que isso aí é óbvio (efeitos negativos da altitude), acho que não tem nem que ter pergunta. A partir do momento que uma equipe te coloca para jogar a 4.000 metros de altitude, para poder ganhar o jogo, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. Depois, um jogo equilibrado, onde o árbitro achou um pênalti. Eu acho que isso complica mais o nosso jogo dentro de campo”, analisou.

Raphinha analisa Eliminatórias

Raphinha também fez um resumo sobre a participação brasileira nas Eliminatórias. Após altos e baixos e três técnicos diferentes, o Brasil terminou na modesta quinta colocação, com 28 pontos.

“Acho que a gente teve um pouco de dificuldade, principalmente no começo da competição. Claro que a gente ganhou nossos primeiros dois jogos, e depois a gente teve uma dificuldade no meio da competição, na verdade. Mas nosso objetivo principal era classificar a Seleção para a Copa e acho que a gente conseguiu isso como objetivo. E agora é continuar trabalhando para poder chegar no melhor momento na Copa”, discorreu o jogador, que terminou as Eliminatórias como artilheiro do Brasil, com cinco gols.

