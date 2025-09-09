Rafael Tolói é apresentado no São Paulo e projeta “nova história de sucesso”

Zagueiro retorna dez anos após saída para a Itália e já se coloca à disposição de Hernán Crespo para o jogo contra o Botafogo / Crédito: Jogada 10

Dez anos depois de ser vendido por R$ 14 milhões à Atalanta, da Itália, Rafael Tolói está de volta ao São Paulo. Aos 34 anos, o zagueiro foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (09/9), no CT da Barra Funda, recebeu a camisa 2 das mãos do presidente Julio Casares e concedeu sua primeira entrevista coletiva nesta nova fase. O número estava vago desde a saída de Igor Vinícius. Livre no mercado, Tolói assinou contrato válido até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada caso cumpra metas estabelecidas. O defensor, que construiu sólida carreira na Atalanta , onde foi capitão por seis temporadas e chegou a ser convocado para a seleção italiana, retorna ao Tricolor com o objetivo de reforçar o elenco na disputa do Brasileirão e da Conmebol Libertadores.

“Chego num momento importante da temporada, temos duas competições importantes. Eu tive três semanas para me condicionar melhor e posso agregar com experiência, com o que vivi na Itália. Aqui jogamos com três zagueiros e me sinto muito à vontade, me senti bem no coletivo de sábado (contra o sub-20), estou feliz e estou aqui para ajudar”, disse. O zagueiro também ressaltou a preparação física e o uso da tecnologia para acelerar a adaptação. “As semanas de trabalho foram importantes, com a tecnologia que temos hoje eu pude acompanhar meu rendimento em comparação ao elenco. No período antes de acertar com o São Paulo eu estava treinando, mantive a parte aeróbica, me sinto bem e à disposição para o final de semana”, completou. Tolói volta com mais experiência ao São Paulo Sobre o papel de liderança, Tolói disse que prefere demonstrar dentro do campo e no dia a dia. Sem discursos longos, mas com exemplo e dedicação.

“Fui capitão na Atalanta por seis ou sete anos, minha principal liderança sempre foi no dia a dia, no trabalho, nunca fui o cara de ficar falando várias belas coisas para motivar para uma partida. A motivação está em nós, em defender um time como esse, em vestir uma camisa tão pesada como essa. Me sinto bem à vontade para falar dessa maneira, estou aqui para mostrar essa liderança no dia a dia e estou feliz e motivado. É uma grande oportunidade, quero fazer com que essa seja outra passagem de sucesso”, afirmou. Na primeira passagem pelo São Paulo, Tolói disputou 133 jogos, marcou seis gols e conquistou a Copa Sul-Americana de 2012, ao lado de Lucas Moura. Agora, retorna mais maduro, com bagagem internacional, mas também com a missão de ajudar o clube no sonho do tetracampeonato da Libertadores. Já integrado ao grupo, ele deve estar na lista de relacionados por Hernán Crespo para o duelo contra o Botafogo, no dia 14, pelo Brasileirão. Aliás, a expectativa da comissão técnica é que sua experiência fortaleça o sistema defensivo e dê mais opções ao treinador para a sequência da temporada.

Veja outros trechos da coletiva Negociação O sonho de todo atleta é jogar num clube como o São Paulo e estou tendo a oportunidade de ter a segunda passagem, fiquei honrado com a intenção de me contratarem. Não pensei duas vezes em voltar, a negociação foi rápida ao contrário do que falaram, então não pensei duas vezes em voltar. Reencontro com Muricy e novidades