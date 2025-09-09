Quem é Billal Brahimi, argelino que deve ser o novo reforço do Santos

Jogador de 25 anos deve realizar exames médicos nos próximos dias no CT Rei Pelé e ser o novo atacante do Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos está muito próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. O atacante Billal Brahimi, de 25 anos, deve desembarcar no Brasil nesta terça-feira (9) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Peixe. Livre no mercado após encerrar vínculo com o Nice, da França, o argelino é visto pela diretoria como uma oportunidade de mercado. Pelas regras do Brasileirão, apenas atletas sem clube podem ser inscritos após o fechamento da janela de transferências. O Santos, que ainda dispõe de vagas em sua lista, vê em Brahimi uma peça capaz de oferecer profundidade ao setor ofensivo, especialmente pelo lado direito, onde hoje atuam Gustavo Caballero e Robinho Jr., além de eventuais improvisações.

Apesar de nascido na França, na cidade de Beaumont-sur-Oise, Brahimi optou por defender a seleção da Argélia, pela qual já entrou em campo quatro vezes. Carreira na Europa Revelado no Cergy Pontoise, pequeno clube francês, Brahimi chamou atenção cedo e passou por experiências internacionais. Jogou pelo Leixões, de Portugal, antes de se transferir para a Inglaterra em 2017, quando se profissionalizou no Middlesbrough. Sua estreia como profissional ocorreu em agosto de 2018, pela Copa da Liga Inglesa. De volta à França, passou pelo Stade de Reims, onde atuou no time B e chegou a atuar emprestado ao Le Mans, sendo artilheiro da equipe na terceira divisão com 12 gols. Mais tarde, defendeu o Angers, até ir para o Nice, clube no qual viveu sua melhor fase: foram 37 jogos e cinco gols na temporada 2022/23. Nos anos seguintes, perdeu espaço e acabou emprestado ao Brest e ao St. Truiden, da Bélgica. Aliás, na última temporada, disputou 28 jogos e ajudou o time belga a evitar o rebaixamento.