Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Próximo clube de Marcos Leonardo deve ser na Arábia Saudita

Próximo clube de Marcos Leonardo deve ser na Arábia Saudita

Ganha corpo negociação de empréstimo entre Al-Hilal e Neom SC pelo atleta brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois da frustrada negociação onde o São Paulo tentou trazer o atacante Marcos Leonardo, o próximo clube do avante brasileiro deve ser dentro da Arábia Saudita. Porém, diferente do atual detentor de seus direitos, o Al-Hilal.

A informação que foi divulgada pelo jornalista italiano Nicola Schira é de que as conversas avançaram entre o Hilal e o Neom SC, recém ascendido para a elite do futebol local.

Muito por conta da chegada do uruguaio Darwin Núñez, que estava no Liverpool, o planejamento montado pelo técnico Simone Inzaghi não considera Marcos Leonardo. Não por acaso, a ideia inicial era de inscrever o avante somente na Liga dos Campeões da Ásia, o deixando de fora do Campeonato Saudita.

Outro elemento de caráter positivo para a negociação vingar é o poder aquisitivo considerável do Neom SC. Ligado ao suntuoso projeto de construir uma cidade futurista na Arábia Saudita, o elenco do clube que surgiu em 1950, com o nome de Al Suqoor, já conta com o badalado atacante francês Alexander Lacazette, ex-Arsenal e Lyon.

Entretanto, apesar do cenário inicialmente favorável, o ponto de preocupação recai sobre a postura recente do staff do atleta de 22 anos. Antes de se esgotarem as possibilidades do jogador retornar ao Brasil, ele chegou a negar três ofertas de empréstimo financeiramente vantajosas para o Al-Hilal. Além disso, para se manter em atividade, a equipe jurídica do atacante estuda a chance de rescindir o acordo vigente com os sauditas que tem validade até junho de 2029.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar