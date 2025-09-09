Próximo clube de Marcos Leonardo deve ser na Arábia Saudita

A informação que foi divulgada pelo jornalista italiano Nicola Schira é de que as conversas avançaram entre o Hilal e o Neom SC, recém ascendido para a elite do futebol local.

Depois da frustrada negociação onde o São Paulo tentou trazer o atacante Marcos Leonardo, o próximo clube do avante brasileiro deve ser dentro da Arábia Saudita. Porém, diferente do atual detentor de seus direitos, o Al-Hilal.

Muito por conta da chegada do uruguaio Darwin Núñez, que estava no Liverpool, o planejamento montado pelo técnico Simone Inzaghi não considera Marcos Leonardo. Não por acaso, a ideia inicial era de inscrever o avante somente na Liga dos Campeões da Ásia, o deixando de fora do Campeonato Saudita.

Outro elemento de caráter positivo para a negociação vingar é o poder aquisitivo considerável do Neom SC. Ligado ao suntuoso projeto de construir uma cidade futurista na Arábia Saudita, o elenco do clube que surgiu em 1950, com o nome de Al Suqoor, já conta com o badalado atacante francês Alexander Lacazette, ex-Arsenal e Lyon.

Entretanto, apesar do cenário inicialmente favorável, o ponto de preocupação recai sobre a postura recente do staff do atleta de 22 anos. Antes de se esgotarem as possibilidades do jogador retornar ao Brasil, ele chegou a negar três ofertas de empréstimo financeiramente vantajosas para o Al-Hilal. Além disso, para se manter em atividade, a equipe jurídica do atacante estuda a chance de rescindir o acordo vigente com os sauditas que tem validade até junho de 2029.