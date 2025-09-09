Patrocinadora do Grêmio anuncia ressarcimento a torcedores após campanha polêmica

Pix das Estrelas devolverá o dinheiro de "mutirão" por reforço; editora dos e-books, porém, diz que não autorizou a venda e acionará a Justiça / Crédito: Jogada 10

A patrocinadora do Grêmio, Pix das Estrelas, anunciou o ressarcimento aos torcedores. A decisão, comunicada nesta terça-feira (9), envolve a polêmica campanha “Movimento Imortal”. A ação prometia um reforço que não chegou, gerando críticas. O caso, aliás, ganhou um novo capítulo. A editora dos e-books utilizados na campanha nega ter autorizado a venda dos materiais. A polêmica começou na última terça-feira (2), no último dia da janela de transferências. Uma campanha conjunta do Grêmio com a patrocinadora convocou um “mutirão” de torcedores. A ideia era que os torcedores comprassem e-books, que funcionavam como títulos de capitalização. Os valores dos livros digitais, de fato, variavam de R$ 4,90 a R$ 39,90. A promessa era usar a arrecadação para ajudar a financiar um reforço.

O prazo final para o anúncio, no entanto, era a meia-noite, mas o clube não anunciou nenhum jogador. Após a repercussão negativa, a Pix das Estrelas divulgou uma nota. “Todos os torcedores que participaram da campanha (…) serão ressarcidos integralmente. O reembolso será realizado de forma automática”, diz o comunicado, que também lamenta o episódio. A patrocinadora, em sua nota, também fez questão de reafirmar seu compromisso com o clube. A Pix das Estrelas destacou ainda que seu apoio ao Grêmio segue firme. A empresa, inclusive, citou que já realizou “aportes que possibilitaram as contratações dos atletas Arthur e Willian”, mostrando outras ajudas financeiras que já ocorreram. Editora se pronuncia e Grêmio pode enfrentar novo problema O caso, contudo, ganhou um novo e grave desdobramento com o material utilizado na campanha. A Editora Universidade de Pernambuco, responsável pelos e-books, se pronunciou. A saber, a instituição afirmou que “não autorizou qualquer tipo de comercialização das suas obras”. Segundo a editora, todas as suas publicações digitais possuem acesso totalmente gratuito.