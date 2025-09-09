Para ir à Libertadores, Inter trabalha para ajustar a defesa

Time tem a oitava pior defesa do Campeonato Brasileiro, com uma média de 1,38 gol sofrido por partida / Crédito: Jogada 10

O Internacional aproveita a paralisação dos compromissos devido à Data Fifa de setembro para tentar corrigir algumas falhas. Uma das situações que causa maior incômodo no Colorado é a vulnerabilidade defensiva. Internamente no Colorado a avaliação é que ajustar algumas dessas carências se torna essencial para alcançar seu principal objetivo que é assegurar a vaga na próxima Libertadores. O primeiro passo para o Inter é conseguir emplacar um progresso defensivo. A necessidade se mostra evidente, já que a equipe sofreu gols em seus 11 últimos 11 jogos. Especificamente no Campeonato Brasileiro, os gaúchos detêm a oitava pior defesa, com 29 gols sofridos em 21 rodadas. Com isso, apresenta uma média de 1,38 por partida. Por isso, o técnico Roger Machado estipulou que o Internacional precisa reduzir a média de um gol adversário por partida para estar entre os cinco primeiros colocados.

Internacional se baseia em sua versão de 2024 Para efeito de comparação, a versão de 2024 do Colorado sob o comando de Roger Machado sofreu 36 gols em 38 jogos. Assim, a hipótese do comandante se concretizou, apesar dele não estar no cargo durante todo o Brasileirão. Na oportunidade, o Inter encerrou sua campanha na quinta colocação e carimbou a vaga na fase de grupos da Libertadores. No contexto atual, entre as equipes que estão nas seis primeiras colocações do Campeonato Brasileiro somente o Bahia levou mais gols do que partidas. Afinal, foram 22 em 20 embates. Importante ressaltar que na atual configuração somente os seis melhores posicionados asseguram a classificação para a Libertadores. Botafogo e Mirassol atualmente estão em quinto e sexto lugar, respectivamente, ambos com 35 pontos. Já o Inter se encontra na décima posição, com 27. Roger já confessou que o Inter já foi mais consistente defensivamente e que tal aspecto influenciou na eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores.