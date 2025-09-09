Palmeiras vira “visitante indigesto” e lidera ranking fora de casa no Brasileirão

Verdão soma 23 pontos longe do Allianz Parque, mas busca melhorar desempenho como mandante para seguir na briga pelo título / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras tem chamado a atenção nesta edição do Campeonato Brasileiro por um dado incomum. Afinal, é o único time da competição que acumula mais pontos fora de casa do que diante de sua torcida. Em dez jogos como visitante, o Verdão conquistou 23 pontos, desempenho que o coloca como o melhor visitante do torneio, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Aliás, nesse período, marcou 15 gols e sofreu nove. Entre os principais perseguidores no ranking fora de casa estão Botafogo e Flamengo (17 pontos cada), Cruzeiro (16), Mirassol (13) e Red Bull Bragantino (13). Na outra ponta da tabela, o Sport, lanterna do campeonato, soma dez pontos ao todo, divididos igualmente entre jogos como mandante e visitante.