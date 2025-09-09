Nottingham Forest anuncia Ange Postecoglou como novo técnico

Australiano chega após conquistar a Liga Europa pelo Tottenham e terá o desafio de dar consistência ao time na Premier League / Crédito: Jogada 10

O Nottingham Forest confirmou nesta terça-feira (9) a contratação de Ange Postecoglou para comandar a equipe principal. O treinador australiano, que recentemente levou o Tottenham ao título da Liga Europa e encerrou um jejum de quase duas décadas sem troféus no clube londrino. Agora, assume a missão de consolidar o Forest entre os protagonistas do futebol inglês. Porém, mesmo após a conquista continental, o técnico optou por encerrar sua passagem pelos Spurs, marcados também por uma campanha irregular no Campeonato Inglês, em que o time terminou apenas em 17º lugar. No Forest, Postecoglou encontra um cenário diferente: a equipe encerrou a última temporada em sétimo e conquistou vaga na Liga Europa.