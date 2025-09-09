Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest anuncia Ange Postecoglou como novo técnico

Australiano chega após conquistar a Liga Europa pelo Tottenham e terá o desafio de dar consistência ao time na Premier League
O Nottingham Forest confirmou nesta terça-feira (9) a contratação de Ange Postecoglou para comandar a equipe principal. O treinador australiano, que recentemente levou o Tottenham ao título da Liga Europa e encerrou um jejum de quase duas décadas sem troféus no clube londrino. Agora, assume a missão de consolidar o Forest entre os protagonistas do futebol inglês.

Porém, mesmo após a conquista continental, o técnico optou por encerrar sua passagem pelos Spurs, marcados também por uma campanha irregular no Campeonato Inglês, em que o time terminou apenas em 17º lugar. No Forest, Postecoglou encontra um cenário diferente: a equipe encerrou a última temporada em sétimo e conquistou vaga na Liga Europa.

Estreia diante do Arsenal

O clube, que soma quatro pontos e ocupa a décima posição na Premier League, encara a chegada do treinador como um passo importante para equilibrar ambição europeia e evolução doméstica. Assim, o primeiro teste será neste sábado (13), diante do Arsenal, às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium.

Com trajetória marcada por títulos no Celtic (Escócia), Yokohama Marinos (Japão) e Brisbane Roar (Austrália), Postecoglou traz bagagem internacional e estilo ofensivo de jogo. Inclusive, o proprietário do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, ressaltou que a escolha segue um projeto de médio prazo.

“Ange tem experiência em campeonatos diferentes e sabe o que é competir em alto nível”, disse o dirigente.

