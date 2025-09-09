Muricy contesta Ancelotti sobre Neymar: ‘Temos que ver na Seleção’

Técnico da Seleção Brasileira explica que decidiu não incluir craque na última lista de convocados tanto por questões físicas como técnicas / Crédito: Jogada 10

O ex-treinador Muricy Ramalho indicou um erro do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti envolvendo Neymar, segundo a sua opinião. Em participação no programa “Galvão e Amigos”, na última segunda-feira (08), Muricy alegou que o profissional italiano falhou em não convocar o camisa 10 do Santos para os últimos compromissos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia. “Não concordei com a fala do Ancelotti de que não há a necessidade em testar o Neymar. Todo jogador tem que ser testado. Nós temos que ver o Neymar na Seleção. Tem que pôr o cara na área. Para você tirar dúvida, não é eu acho isso, acho aquilo, tem que pôr o cara para ver se ele está bem na Seleção”, argumentou o ex-técnico.

“Nós vamos levar ele para a Copa sem saber como ele está? O Ancelotti tem que trabalhar com ele no dia a dia. É pouco tempo, mas vai estar com o cara”, complementou Muricy Ramalho. Após a divulgação da lista final com a ausência de Neymar houve questionamentos a Carlo Ancelotti de quais seriam os motivos para a decisão. Com isso, o treinador da Seleção esclareceu que a situação física e técnica do camisa 10 do Santos interferiram para que ele não retornasse ao Brasil, nesta ocasião. O comandante italiano também indicou que há o conhecimento do alto nível técnico que o astro pode entregar. Por isso, não há uma necessidade que ele passe por um período de experiência na equipe nacional brasileira. Ao mesmo tempo, reconheceu que a convocação serve como um processo de experimentação de atletas que ele não tem profundo conhecimento. Neymar pela Seleção Brasileira Neymar fez sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira em 2010. Assim, em 15 anos, o jogador já disputou três Copas do Mundo e mais de 126 partidas, somando todas as competições. O número, aliás, coloca-o no top 3 jogadores com mais de 100 jogos pelo Brasil. Em segundo está Roberto Carlos, com 132, enquanto o líder é Cafu, com 15o aparições.