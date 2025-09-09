Mbappé marca, França vira sobre a Islândia e lidera grupo nas Eliminatórias

Atacante chega a 52 gols pela seleção e deixa Henry para trás. Barcola faz o outro dos gauleses no Parque dos Príncipes / Crédito: Jogada 10

A França teve dificuldades, mas conseguiu importante vitória de virada sobre a Islândia. Nesta terça-feira (9), no Parque dos Príncipes, os gauleses venceram por 2 a 1, com gols de Mbappé e Barcola, com Andri Gudjhonsen descontando, pela segunda rodada do Grupo D das Eliminatórias para Copa do Mundo. Vale destacar que o atacante do Real Madrid ultrapassou Henry na tabela de artilheiros da seleção e fica atrás somente de Giroud. O resultado coloca a França como líder isolada do Grupo D, com seis pontos em duas rodadas. A Islândia soma três, enquanto Ucrânia e Azerbaijão têm apenas um.

As duas seleções voltam a jogar no dia 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada das Eliminatórias. Enquanto a França recebe o Azerbaijão, a Islândia joga em casa com a Ucrânia. Islândia joga por uma bola A Islândia adotou a estratégia de jogar por uma bola, tentando forçar o erro da França. Com marcação mais em cima, via os donos da casa terem dificuldade para sair da defesa em certos momentos. Aos 15, Olise achou Thuram, que parou no goleiro Olafsson. Os gauleses tinham domínio quase que total da posse de bola, contudo caíram na armadilha dos islandeses. Em uma pressão bem feita na saída de bola, Konaté tocou uma bola perigosa para Olise, já dentro da área. O jogador do Bayern errou e Andri Gudjhonsen abriu o placar aos 21.

A partir daí, a Islândia fechou-se ainda mais e apareceu Olafsson, com inúmeras defesas difíceis. A primeira delas com Mbappé. O principal lance, contudo, veio aos 32. Após cruzamento, Thuram cabeceou para defesa do goleiro. No rebote, Koné apareceu bem e fuzilou, para outra grande intervenção. Mbappé marca para a França e se aproxima de Giroud Aos 43, Thuram foi derrubado na área por Anderson e o VAR chamou o árbitro: pênalti marcado. Na cobrança, Mbappé bateu com estilo, deslocou Olafsson e chegou a 52 gols pela França, deixando para trás Thierry Henry e ficando a cinco de Olivier Giroud, o principal artilheiro da história da seleção do país. O panorama seguiu o mesmo no segundo tempo. Logo com sete minutos, Olise acertou o travessão em linda finalização. A França parecia não saber como furar a defesa rival. Assim, surgiu um lindo lançamento de Tchouámeni para Mbappé. O capitão gaulês avançou sozinho e rolou para Barcola só empurrar para o fundo da rede: 2 a 1. Não demorou muito para o volante, que havia sido um dos protagonistas da virada, atingir de forma imprudente um adversário e levar cartão vermelho, também com auxílio do VAR.