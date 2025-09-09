Marçal minimiza disputa na lateral do Botafogo: ‘Aqui para ajudar’

Retorno de Cuiabano, na teoria, 'ameça' sequência de partidas do lateral-esquerdo de 36 anos, o jogador mais longevo do elenco alvinegro / Crédito: Jogada 10

O retorno recente do lateral-esquerdo Cuiabano, que bateu e voltou do Nottingham Forest (ING), “ameaça” a sequência de jogos que Marçal engatou no Botafogo, seja como lateral-esquerdo ou como zagueiro central. Mas o veterano de 36 anos sabe a concorrência com o camisa 6 e Alex Telles, em sua posição de origem, é saudável para o Mais Tradicional. Por isso, o cobra da bola minimiza os efeitos de uma disputa entre o trio. “Estou sempre disponível para ajudar. Meus companheiros me conhecem, sabem que sou um cara muito trabalhador e dedicado. Além disso, temos um ambiente excelente, independentemente se vai jogar o Telles, o Cuiabano ou eu. Estarei sempre torcendo pelo melhor do Botafogo e, depois, para ter uma oportunidade. Só queremos colaborar para que o Botafogo volte a ganhar títulos, como tem a chance agora, com a Copa do Brasil”, respondeu.