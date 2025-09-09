Luis Suárez marca 4 vezes e Colômbia elimina a Venezuela: 6 a 3

Atacante do Sporting-POR brilha muito na goleada sobre a Venezuela, que dá adeus ao sonho de disputar sua primeira Copa. Bolívia na repescagem / Crédito: Jogada 10

A Venezuela deu adeus ao sonho da primeira Copa do Mundo e seu pesadelo foi um certo colombiano chamado Luís Suárez. Nesta terça-feira, 8/9, diante de mais de 50 mil torcedores que lotaram o Monumental, em Maturín, os venezuelanos sonhavam em sustentar o sétimo lugar na tabela e, assim, avançar à repescagem para a Copa do Mundo. Era vencer e não depender de ninguém. Porém, diante da Colômbia, pela última rodada das Eliminatórias, perdeu de virada por 6 a 3, com quatro gols do carrasco Luis Suárez. A derrota até poderia valer a classificação. Mas a Venezuela precisaria de um tropeço da Bolívia diante do Brasil. Entretanto, os bolivianos venceram a Seleção Brasileira por 1 a 0, em Los Altos. Assim, foi a Bolívia que terminou em sétimo lugar, superando os venezuelanos na tabela: 20 a 18. A Venezuela fez um gol logo aos dois minutos, com Segovia. Mina empatou aos dez, mas Josef Martínez recolocou a Venezuela na frente. Porém, ainda no primeiro tempo, a Colômbia empatou com Luis Díaz. Veio o segundo tempo e o xará do uruguaio Luisito Suárez que defende o Sporting de Lisboa fez mais três gols. Rondón chegou a descontar, mas Córdoba fechou a goleada em 6 a 3.

Os classificados A última rodada começou com as seis seleções classificadas diretamente para a Copa já definidas: Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. Como Peru e Chile já estavam eliminados, a única disputa em aberto era pela sétima colocação, que garante a vaga na repescagem, e pela definição do terceiro eliminado. Com a derrota, a Venezuela ficou nos 18 pontos, enquanto a Bolívia foi aos 20 pontos. A liderança foi da Argentina (38 ponots) seguidos de Equador (29). Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai, todos com 28 pontos. Pelo saldo o Brasil terminou em mosdestíssimo quinto lugar. Os elétricos 11 primeiros minutos O ambiente era de extrema confiança para a torcida venezuelana, que apoiou intensamente sua equipe. Em casa, a seleção mantinha uma invencibilidade impressionante: quatro vitórias e quatro empates em oito partidas como mandante. Bastava manter esse retrospecto positivo para garantir o inédito avanço à repescagem. E a Venezuela entrou com um time muito ofensivo. Nada de 3-5-2 ou 5-3-2. Um clássico 4-3-3 com José Martínez (Corinthians) de volta ao time, Bello chegando próximo do trio de ataque Rondón, Josef Martínez e Soteldo. Já a Colômbia entrou com Richard Ríos e James Rodríguez, que a imprensa local dava como prováveis poupados. Tudo para tentar impor seu jogo. O duelo começou a mil por hora. Logo aos dois minutos, Segovia abriu o placar para a seleção da casa após jogada de Rondón pela direita, que rolou a bola na entrada da área. A Colômbia respondeu rápido: aos 10 minutos, Mina empatou de cabeça após cobrança de escanteio de James Rodríguez, calando o estádio por alguns instantes. No entanto, a Venezuela retomou a liderança no placar um minuto depois. Segovia apareceu novamente em jogada pela direita, finalizou de fora da área, o goleiro Mier deu rebote, e Josef Martínez (atacante do San Jose Earthquakes/EUA) completou para o gol: 2 a 1. Colômbia empata ainda no 1º tempo O jogo, depois do início elétrico, ficou um pouco mais cadenciado. Assim, um grande lance rolou apenas aos 37. Josef Martínez quase fez golaço de bicicleta, mas a bola estourou no travessão com o goleiro Mier batido. O lance acordou a Colômbia, que voltou ao ataque e empatou aos 41. Em jogada que começou com James Rodríguez, Richard Ríos cruzou para Luis Díaz ajustar, e Luis Suárez (jogador do Sporting) completou para o gol.

Show histórico de Luis Suárez Começou o segundo tempo e a coisa complicou ainda mais para a Venezuela. Aos três minutos, James Rodríguez, que na seleção da Colômbia joga o fino, deu passe inteligente para Luis Suárez pela esquerda. O atacante saiu da marcação e bateu para fazer o terceiro gol colombiano. Naquele momento, com a derrota em casa e a Bolívia vencendo o Brasil, ou a Venezuela virava, ou o Brasil empatava o jogo, ou a vaga Vinotinto na repescagem iria para o ralo. E nada que está ruim não possa piorar. Um contra-ataque aos dez chegou aos pés de Luis Díaz, que lançou Luis Suárez pela esquerda. O chute foi sem chance para Romo: 4 a 2. Teve mais. Uma rápida trama pela esquerda, cruzamento e quem estava lá para tocar para o gol vazio? Luis Suárez, em seu quarto gol. Cheia de atacantes, a Venezuela esboçou uma reação, pois Savarino quase marcou aos 29 e, aos 30, chutou para rebote de Mier que Rondón concluiu para fazer o terceiro gol vinotinto. No minuto seguinte, Kelsy perdeu o que seria o quarto gol. E o que a Colômbia fez? Em contra-ataque, Córdoba mandou para a rede: 6 a 3 nesse jogo muito louco. E a então invicta em casa, nocauteada, não tinha forças para nada. O jeito era torcer desesperadamente por um gol brasileiro contra a Bolívia, em jogo que ainda tinha cinco minutos após o término do duelo em Maturín. Mas ficou mesmo 1 a 0 para os bolivianos.