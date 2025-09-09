Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool lança novo terceiro uniforme verde, com referência aos anos 90

Liverpool lança novo terceiro uniforme verde, com referência aos anos 90

Reds farão a estreia de sua nova indumentária no domingo (14), às 10h, fora de casa, contra o Burnley, pela 4ª rodada da Premier League
O Liverpool lançou, nesta terça-feira (9), seu novo terceiro uniforme, que é predominantemente verde. Nesse sentido, a indumentária faz uma referência direta com os anos 90, quando o clube também apresentou peças da mesma cor. Os Reds, por sua vez, também exibiram a nova camisa de goleiros, que será na cor preta.

Com isso, o destaque do novo trabalho do clube com a Adidas é o escudo utilizado entre 1987 e 1992. No verso da camisa, na nuca, o emblema “97″ com o desenho das “chamas eternas”, homenageia as 97 vítimas do desastre de Hillsborough, em 1989.

O lançamento também inclui um kit de goleiro todo preto, uma ampla linha de treinamento, roupas culturais da moda, chapéus e acessórios, além de um ousado tênis LFC Gazelle.

Dessa forma, o clube inglês estreará seu novo terceiro uniforme no domingo (14), às 10h (de Brasília), fora de casa, contra o Burnley, pela 4ª rodada da atual edição da Premier League.

Cabe destacar que, atualmente, a equipe tem 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias e está na liderança isolada da liga. Os triunfos foram sobre Bournemouth, Newcastle e Arsenal.

