Liverpool lança novo terceiro uniforme verde, com referência aos anos 90

Reds farão a estreia de sua nova indumentária no domingo (14), às 10h, fora de casa, contra o Burnley, pela 4ª rodada da Premier League

O Liverpool lançou, nesta terça-feira (9), seu novo terceiro uniforme, que é predominantemente verde. Nesse sentido, a indumentária faz uma referência direta com os anos 90, quando o clube também apresentou peças da mesma cor. Os Reds, por sua vez, também exibiram a nova camisa de goleiros, que será na cor preta.

Com isso, o destaque do novo trabalho do clube com a Adidas é o escudo utilizado entre 1987 e 1992. No verso da camisa, na nuca, o emblema “97″ com o desenho das “chamas eternas”, homenageia as 97 vítimas do desastre de Hillsborough, em 1989.