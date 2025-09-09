Leonardo Jardim tem nova opção no ataque do Cruzeiro para clássico

Jogador que chegou em agosto à Raposa, não atuou no jogo de ida e vira opção para treinador no confronto contra o Atlético

Ele chegou em agosto à Raposa, mas não tinha condições de atuar no jogo de ida, uma vez que estava buscando seu melhor condicionamento físico quando chegou em Belo Horizonte.

O Cruzeiro pode ter uma “arma extra” contra o Atlético Mineiro, pelo confronto decisivo na Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim terá à disposição o atacante Luis Sinisterra.

No entanto, Sinisterra estrou pelo Cruzeiro no último dia 30, contra o São Paulo. Assim, o atacante quebrou um período de cinco meses sem jogar após uma sequência de treinos. Buscando estar apto para os jogos, o jogador treinou com seus companheiros na Toca da Raposa e ainda fez sessões extras durante as folgas do restante do elenco.

Apesar de estar à disposição, Sinisterra deve começar o clássico no banco. Titular da posição, Wanderson sentiu dores no joelho durante os últimos treinos, mas deve começar jogando. Assim, o colombiano fica como opção para Leonardo Jardim.

O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG na próxima quinta-feira (11), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV e, portanto, pode perder por até um gol de diferença que avança às semifinais.