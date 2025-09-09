Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Pereira muda planos após revés milionário em “novo round” judicial com Tainá Militão

Zagueiro do Flamengo e influenciadora travam disputa na Justiça por pensão alimentícia e partilha de bens, além de desentendimentos recorrentes
Tainá Militão obteve novo triunfo em mais um dos capítulos da disputa judicial contra o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Desta vez, a influenciadora garantiu o direito de propriedade sobre a mansão que ocupava com os filhos do casal, na Zona Oeste do Rio. Avaliado em cerca de R$ 4 milhões, o imóvel foi colocado à venda pela criadora de conteúdos.

A decisão favorável à influenciadora ocorre em meio às polêmicas entre Tainá e Léo sobre a pensão alimentícia dos filhos do ex-casal. Questões de partilha de bens e desentendimentos com Karoline Lima, atual do zagueiro, intensificam a tensão entre os dois.

Vale destacar que Tainá se casou recentemente com Éder Militão, pai da filha de Karoline Lima, Cecília. Karol e Léo oficializaram o namoro pouco antes de Castro com o zagueiro do Real Madrid, contudo, apenas eles se casaram até o momento.

Acusações cruzadas marcam tensão

A vitória no processo patrimonial acontece após diversas audiências e idas e vindas nos tribunais. Tainá, que é mãe de Helena e Matteo, acionou o ex-companheiro por atrasos no pagamento da pensão alimentícia. Documentos judiciais comprovaram o débito, e a Justiça chegou a intimar Léo a regularizar a situação em 72 horas, sob pena de prisão.

Karoline Lima, então, foi às redes sociais para esclarecer notícias vinculadas ao processo e a intimação do zagueiro. Ela chegou a publicar comprovantes de pagamentos e alegou que Tainá estava na Justiça por valores pessoais. Já Militão rebateu com outros prints.

“Aqui tá a prova que ele estava devendo, sim, a pensão alimentícia das crianças”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

Fim do vínculo patrimonial com Léo Pereira

Parcialmente custeada com recursos do zagueiro, a mansão foi adquirida durante o relacionamento e, consequentemente, incluída na partilha de bens. Como Tainá vivia no local, a Justiça entendeu que o imóvel deveria permanecer com a mãe das crianças, que decidiu se desfazer do bem.

O anúncio da venda, segundo fontes próximas, busca encerrar definitivamente os laços patrimoniais com o ex-companheiro. A ideia agora é abrir espaço para uma nova fase familiar ao lado de Éder Militão.

Relacionamento conturbado

Além das disputas financeiras, o histórico entre os envolvidos carrega episódios delicados. Tainá revelou recentemente que passou por uma emergência média durante a gravidez de Matteo, após buscar o ex em uma casa noturna. A situação, segundo apurações de Léo Dias, teria culminado em um quadro de hemorragia.

Em outra frente, Karoline Lima também entrou em rota de colisão com Tainá. A influencer comentou sobre valores supostamente usados para despesas pessoais, como a faculdade trancada de Militão. A empresária também se defendeu dessas acusações.

“O que foi designado foi um valor de R$ 10 mil para que eu pudesse me reestruturar no mercado de trabalho. Não sei que sonho você está tendo com esse negócio de faculdade”, retrucou Tainá à Karoline nas redes sociais.

Caso segue com desdobramentos judiciais

Mesmo com a definição sobre a mansão, o imbróglio judicial entre as partes ainda está longe do fim. Outros processos correm em paralelo, incluindo novas cobranças e esclarecimentos sobre valores e acordos não cumpridos. Enquanto isso, Tainá segue ativa nas redes, onde tem fortalecido sua atuação como influenciadora digital.

Léo Pereira, por sua vez, mantém o foco na temporada com o Flamengo. Zagueiro titular do time de Filipe Luís, ele optou por não se pronunciar sobre o caso publicamente. O defensor deve retornar aos gramados no domingo (14) para encarar o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 16h, pelo Brasileirão.

 

