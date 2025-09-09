Kroos critica seleção da Alemanha: “A anos-luz de poder falar de Copa da Mundo”

Craque diz que atual geração alemã é inferior às anteriores, mas que deu sorte o cair em um grupo mais frágil nas Eliminatórias para o Mundial

“É verdade que estamos a anos-luz de poder falar sobre a Copa do Mundo. Mas ela não será disputada neste verão e sim no próximo. No momento, não estamos em boa forma. Mas vamos esperar que os jogadores certos se recuperem no verão”, afirmou no podcast “Einfach mal Luppen”, que apresenta ao lado do irmão Felix.

A Alemanha iniciou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 de forma irregular. Afinal, perdeu por 2 a 0 para a Eslováquia na estreia e, em seguida, conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte. Assim, um dos maiores ídolos da tetracampeã mundial, Toni Kroos, fez duras críticas sobre o atual momento da seleção.

Além disso, o ex-jogador ressaltou que acredita que a atual geração alemã está distante das anteriores. No entanto, deve garantir uma vaga no próximo Mundial, pois teve a sorte de sorte de ter caído num grupo com Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo.

“Se você me perguntasse sobre os jogadores que conheço da Eslováquia ou da Irlanda do Norte, a resposta seria exatamente zero. Seja um elenco improvisado ou não, contra esse tipo de time, o que temos deve ser suficiente e tudo deve ficar melhor. A grande sorte é que fomos sorteados em um grupo do qual é praticamente impossível ser eliminado”, completou, mas recuou ao analisar o time.

“Atualmente, não temos um grupo de 50 jogadores de nível internacional. É assim que as coisas são. Somos coesos. Mas o elenco também não importa. Com as partidas que eles têm, o que temos deve ser suficiente”, finalizou.