Jornalistas afirmam que Estevão ”passou a perna” em jogadores e merece vaga na Seleção

Jogador foi um dos destaques da vitória do Brasil contra o Chile; Comunicadores também citaram atuação de Luiz Henrique

“Acho que o Estevão passou a perna no Endrick, Martinelli e Jesus. Ele tá na Copa. Agora, acho possível jogar Estevão e Luiz Henrique. Um em cada ponta. Com Raphinha e João Pedro. Até a tropa de choque estar de volta, Neymar, Rodrygo e Vini”, disse.

Estevão merece vaga na Seleção Brasileira. Essa é a opinião dos jornalistas do Placar. Para eles, a atuação do jogador do Chelsea desbanca outros nomes, como Endrick, Martinelli e Gabriel Jesus. Além disso, afirmaram que é possível o atacante atuar ao lado de Luiz Henrique.

No entanto, a opinião sobre o trio causou um novo debate. Alguns alertaram que na vitória contra o Chile não sentiram falta dos jogadores, mas outros lembraram que foi contra o Chile, um adversário “mais fraco”.

“Eu não vou diminuir nunca uma vitória do Brasil, se não a gente fica cricri e chato. O Brasil jogou contra esse adversário e venceu. Luiz Henrique arrebentou no jogo? Sim, mas ele já pegou um Chile cansado no segundo tempo. Outros jogadores entrariam e não fariam o que ele fez. Ele tem que estar na Seleção”, afirmou.

Por fim, lembraram que o Brasil já atuou contra vários adversários inferiores e Vini Jr., nome certo na Seleção Brasileira, não fez boas partidas.

“Eu não senti falta nenhuma de Vini, Rodrygo e Neymar, que não tá jogando faz tempo. A gente tem sempre que contextualizar, o adversário era fraco, mas eles jogaram bem. A gente cansou de ver o Brasil jogar contra adversário fraco e o próprio Vini não fez nada”, ponderou.