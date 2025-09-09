Jornalista da CazéTV elege último grupo da Seleção como “pior em nomes e bola jogada”O comunicador equiparou campanhas recentes da Canarinho na Copa do Mundo e classificou a campanha de 2022 abaixo de outras frustrantes
Recém-contratado pela CazéTV, Lucca Bopp mostrou-se um autêntico crítico da geração mais recente da Seleção Brasileira. O comunicador, por exemplo, classificou o grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022 como “o pior” entre todos que acompanhou em Mundiais — de nome a futebol jogado. Tal descontentamento, aliás, se mantém nos tempos atuais.
“Eu acho essa pior Seleção que vi em nomes e bola jogada. A pior Copa que eu vi do Brasil foi a de 2022. O Brasil não jogou nada”, iniciou. Para Bopp, o desempenho em 22 superou o da queda para Bélgica, nas quartas de final de 2018, na Rússia.
“Eu tinha mais confiança no 18 do que no 22. (…) Casemiro, Coutinho jogando muito, Douglas Costa partiu pra cima. Já em 2022… não teve nada”, completou ao ‘Flow Sport Club’.
Comandada por Tite em 2022, a Canarinho também parou nas quartas de final na edição do Qatar, diante da Croácia, nos pênaltis. A decisão se encaminhou às penalidades após a prorrogação terminar empatada em 1 a 1.
A eliminação culminou no fim de ciclo de Tite na CBF e fechou a campanha mais modesta do Brasil desde 1990. Com o sétimo lugar, a seleção registrou seu pior desempenho em mais de três décadas.
