Jornalista da CazéTV elege último grupo da Seleção como “pior em nomes e bola jogada”

O comunicador equiparou campanhas recentes da Canarinho na Copa do Mundo e classificou a campanha de 2022 abaixo de outras frustrantes / Crédito: Jogada 10

Recém-contratado pela CazéTV, Lucca Bopp mostrou-se um autêntico crítico da geração mais recente da Seleção Brasileira. O comunicador, por exemplo, classificou o grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022 como “o pior” entre todos que acompanhou em Mundiais — de nome a futebol jogado. Tal descontentamento, aliás, se mantém nos tempos atuais. “Eu acho essa pior Seleção que vi em nomes e bola jogada. A pior Copa que eu vi do Brasil foi a de 2022. O Brasil não jogou nada”, iniciou. Para Bopp, o desempenho em 22 superou o da queda para Bélgica, nas quartas de final de 2018, na Rússia.