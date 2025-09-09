Jornalista condena convocação de Andreas Pereira por Ancelotti: “Estúpida”

Profissional de comunicação argumenta que o técnico italiano foi contraditório em sua escolha ao optar posteriormente por Andreas Pereira / Crédito: Jogada 10

O jornalista Felippe Facincani expôs toda a sua irritação com a decisão de Carlo Ancelotti em convocar Andreas Pereira. Assim, o comunicador publicou um vídeo nas redes sociais em que condena a decisão do comandante italiano de chamar um dos reforços do Palmeiras. “Carlo Ancelotti, para que a convocação do Andreas? Uma convocação estúpida, uma convocação idiota, que não faz o menor sentido e que não tem o menor bom senso”, alegou o profissional de comunicação.

Posteriormente, Facincani destaca que faltou ao treinador da Seleção Brasileira pensar no prejuízo ao Alviverde. Isso porque o volante chegou ao clube nesta última janela de transferências e ainda passa pela fase de adaptação ao novo clube. “Sabe por quê? Eu tenho certeza que se você tivesse do outro lado, você ia chiar, sabe por quê, Ancelotti? Porque esse jogador ainda não entrou em campo com a minutagem necessária nessa temporada”, explicou o jornalista. Comunicador cita contradição de Ancelotti e alfineta Abel Ferreira Na sequência, o profissional de comunicação indicou qual devia ser o movimento coerente, segundo o seu ponto de vista, e de que houve o conflito de interesses com o Verdão.