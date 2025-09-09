Jornal inglês repercute auge de Zé Roberto e pedidos para “treinar o Neymar”

Engajamento e elogios também viralizam

A reportagem também abordou sobre a repercussão do ex-jogador em sua nova função nas redes sociais. Para ilustrar seu impacto, evidenciou alguns comentários de torcedores como: “Mais em forma que muitos atletas da Série A”.

Uma mensagem específica chamou a atenção e também ganhou destaque: “Cara, treina o Neymar!”. O comentário claramente faz alusão ao histórico de lesão do camisa 10 do Santos nos últimos anos, e o jornal costuma repercutir muito sobre o craque.

Rotina ganha destaque internacional

A trajetória de Zé Roberto na Seleção durou por 84 partidas, com duas conquistas de Copa América no currículo. Na carreira, colecionou passagens por grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Palmeiras.

Contudo, mesmo com a longa carreira no futebol, ele afirma que vive seu auge físico aos 51 anos.

Zé também ganhou destaque em veículos esportivos da Itália, que se referiram ao físico do ex-jogador como “gritante”. A reportagem italiana seguiu pelo mesmo caminho de enaltecimento à rotina saudável em busca da longevidade.

De atleta a personal trainer

Atualmente, Zé Roberto atua como personal trainer e mantém um perfil ativo nas redes — acumulando mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Seu conteúdo é focado em treinos, motivação e hábitos saudáveis, o que vem consolidando seu nome como referência no universo fitness.