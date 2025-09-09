Jornal francês afirma que Real Madrid não deveria ir à cerimônia da Bola de Ouro

L’Équipe relembra episódio de 2024, quando o clube decidiu não comparecer ao descobrir poucas horas antes que Vini Jr não seria o vencedor

A proximidade da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para 22 de setembro, já começa a gerar polêmica. Alguns críticos levantam a questão de que o Real Madrid, com três indicados nesta edição (Mbappé, Vini Jr e Bellingham), poderia não comparecer ao evento. Assim, o jornal francês ‘L’Équipe’ foi enfático em seu portal digital.

“O Real Madrid não deveria ir à cerimônia da Bola de Ouro”, escreveu o jornal francês.

O motivo está ligado ao episódio do ano passado, quando o clube espanhol, já com tudo pronto, decidiu não comparecer ao evento ao descobrir poucas horas antes que Vini Jr não seria o vencedor, mas sim Rodri, volante do Manchester City. Na França, essa atitude ainda não foi esquecida e deixou uma imagem negativa da equipe merengue.

No entanto, neste ano, a situação é diferente. O Real Madrid não demonstrou intenção de ir, já que os favoritos parecem ser Dembélé, do PSG, e Lamine Yamal, do Barcelona. Assim, a ausência seria mais fácil de justificar. O grande desafio surgirá quando um jogador do clube espanhol se tornar novamente o favorito ao prêmio.