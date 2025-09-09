Jorginho, do Flamengo, segue na mira da seleção italiana

Jorginho, afinal, sentiu dores na coxa esquerda e desfalcou o Flamengo na última partida, contra o Grêmio. Ele não teve lesão e vem treinando sem restrições com o grupo nos últimos dias.

Destaque do Flamengo mesmo com pouco tempo, Jorginho ainda pode vestir a camisa da seleção da Itália. De acordo com o “ge”, a comissão técnica de Gattuso cogitou convocar o jogador para os jogos contra Estônia e Israel, mas a fadiga muscular do volante afastou a hipótese. Apesar disso, ele pode entrar na lista na próxima Data Fifa.

O novo treinador da Itália, Gattuso tende a entrar em contato com o jogador do Flamengo, de 33 anos. Com a comissão técnica de olho, o atleta sabe que seu desempenho no Flamengo pode significar o retorno à seleção. Desde que chegou ao clube, em julho, ele virou peça fundamental no time de Filipe Luís.

A última vez de Jorginho na seleção italiana foi em junho de 2024, quando disputou a Eurocopa. A primeira convocação foi em março de 2016, mas a afirmação do volante começou de fato no início de 2018. O seu auge foi na Eurocopa de 2020, quando foi campeão.

Por conta da força do Flamengo, Jorginho sabe que tem chances de vestir a camisa italiana. O jogador, assim, ainda vive a expectativa de jogar a Copa do Mundo de 2026. Além disso, a mudança no comando da Itália também anima. A próxima convocação de Gattuso será para a Data Fifa de 6 a 14 de outubro.