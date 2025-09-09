Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorginho, do Flamengo, segue na mira da seleção italiana

Novo técnico da Azurra, Gattuso cogitou convocar o volante nesta Data Fifa, mas condição física do atleta atrapalhou os planos
Destaque do Flamengo mesmo com pouco tempo, Jorginho ainda pode vestir a camisa da seleção da Itália. De acordo com o “ge”, a comissão técnica de Gattuso cogitou convocar o jogador para os jogos contra Estônia e Israel, mas a fadiga muscular do volante afastou a hipótese. Apesar disso, ele pode entrar na lista na próxima Data Fifa.

Jorginho, afinal, sentiu dores na coxa esquerda e desfalcou o Flamengo na última partida, contra o Grêmio. Ele não teve lesão e vem treinando sem restrições com o grupo nos últimos dias.

O novo treinador da Itália, Gattuso tende a entrar em contato com o jogador do Flamengo, de 33 anos. Com a comissão técnica de olho, o atleta sabe que seu desempenho no Flamengo pode significar o retorno à seleção. Desde que chegou ao clube, em julho, ele virou peça fundamental no time de Filipe Luís.

A última vez de Jorginho na seleção italiana foi em junho de 2024, quando disputou a Eurocopa. A primeira convocação foi em março de 2016, mas a afirmação do volante começou de fato no início de 2018. O seu auge foi na Eurocopa de 2020, quando foi campeão.

Por conta da força do Flamengo, Jorginho sabe que tem chances de vestir a camisa italiana. O jogador, assim, ainda vive a expectativa de jogar a Copa do Mundo de 2026. Além disso, a mudança no comando da Itália também anima. A próxima convocação de Gattuso será para a Data Fifa de 6 a 14 de outubro.

