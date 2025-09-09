Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Joia do Flamengo realiza treino com grupo principal

Ryan Roberto, que participou das atividades na última segunda-feira no Ninho, já desperta interesse de clubes europeus
O Flamengo contou com uma novidade no treino da última segunda-feira (8) no Ninho do Urubu. O garoto Ryan Roberto, de apenas 17 anos, participou das atividades com o elenco profissional. Mesmo com a pouca idade, ele já desperta interesse de clubes europeus, como Barcelona, da Espanha, e Ajax, da Holanda.

Ryan chegou ao Flamengo em 2023, após passagem pelo Athletico-PR. Os dois clubes possuem 50% dos direitos econômicos do jogador e recentemente os paranaenses tentaram adquirir mais 20%, para levá-lo de volta, segundo o site ‘ge’ publicou em julho. Contudo, a diretoria carioca ainda quer aproveitar o jovem atacante, que tem contrato até 2027 e multa de 50 milhões de euro (cerca de R$ 318,8 milhões).

O jovem atleta não deve ter espaço por conta do elenco bem recheado de jogadores experientes. O técnico Filipe Luís, que já teve contato com ele nas categorias de base, admira o futebol do garoto. A tendência, assim, é que passe a ganhar chance no sub-20. As saídas de Matheus Gonçalves e Lorran abriram espaço no grupo.

Ryan Roberto também fez parte do elenco que conquistou o bicampeonato do Mundial Sub-20, enfrentando o Barcelona. O técnico Bruno Pivetti, porém, optou por não utilizá-lo durante a competição. A expectativa é alta em torno do desempenho de Ryan Roberto e de como ele poderá contribuir para o Flamengo nas próximas temporadas.

O ano de Ryan Roberto, afinal, é bem positivo. O jogador tem 21 gols marcados em 32 jogos no sub-17. Atacante que atua pelo lado esquerdo, ele também já passou a atuar na equipe sub-20, onde atuou três vezes no Carioca. Já na Copinha, foram quatro partidas e um gol.

