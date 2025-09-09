Haaland faz cinco e Noruega atropela Moldávia por 11 a 1 nas Eliminatórias

Seleção norueguesa mantém 100% de aproveitamento após cinco jogos e se aproxima da classificação para a Copa do Mundo de 2026

Mais uma atuação espetacular de Erling Haaland. O atacante marcou cinco gols na vitória avassaladora da Noruega por 11 a 1 sobre a Moldávia, nesta terça-feira (9), pela 6ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Além do atacante do City, Thelo Aasgaard também se destacou com quatro gols marcados, enquanto Felix Myhre e Odegaard completaram a goleada no Ullevaal Stadion, em Oslo.

Dessa maneira, a Noruega está cada vez mais próxima de disputar a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e soma 15 pontos em cinco jogos. Além disso, a vantagem para a vice-líder Itália é de seis pontos. Porém, os italianos têm um jogo a menos e as seleções ainda se enfrentam no Grupo I.

Somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga.

