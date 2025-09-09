Gullit minimiza marca de Memphis: ‘Precisa fazer gols decisivos em um grande torneio’

Craque holandês dos anos 1980 e 1990 foi duro nas palavras ao comparar jogador do Corinthians com outros jogadores

Ruud Gullit, lendário craque holandês e vencedor da Bola de Ouro em 1987, foi cauteloso ao comentar sobre o recente recorde batido por Memphis Depay na seleção da Holanda. O meia do Corinthians tornou-se o maior artilheiro da história da equipe nacional ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, pelas eliminatórias da Europa, atingindo a marca de 52 gols

Durante sua participação no programa Rondo, exibido pelo canal Ziggo Sport, Gullit, inclusive, reconheceu a importância da conquista: “É uma conquista marcante, não vou negar. Mas se ele realmente quer ser grande, precisa marcar gols decisivos em um grande torneio”.