Flamengo tenta na ONU o reconhecimento como “primeira Nação simbólico-cultural do planeta”

Dessa forma, a campanha abre espaço para a participação direta da torcida, que poderá apoiar a causa ao assinar a petição digital. Para isso, basta entrar na página peticao.flamengo.com.br

O Flamengo lançou, nesta terça-feira (9), uma campanha em que pede à ONU (Organização das Nações Unidas) que reconheça oficialmente a Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta. Assim, coube ao maior ídolo do clube, Zico, fazer o pronunciamento oficial sobre o assunto.

A campanha tem como objetivo engajar a torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico. Busca traduzir o que já é realidade: a força cultural, social e emocional do Flamengo, que ultrapassa fronteiras. O reconhecimento pela ONU, ainda que em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo.

“Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira… Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, disse o ídolo rubro-negro.

