Flamengo tenta na ONU o reconhecimento como “primeira Nação simbólico-cultural do planeta”Embaixador Zico faz pronunciamento como objetivo engajar a torcida em torno de um movimento simbólico, cultural, social e emocional
O Flamengo lançou, nesta terça-feira (9), uma campanha em que pede à ONU (Organização das Nações Unidas) que reconheça oficialmente a Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta. Assim, coube ao maior ídolo do clube, Zico, fazer o pronunciamento oficial sobre o assunto.
Dessa forma, a campanha abre espaço para a participação direta da torcida, que poderá apoiar a causa ao assinar a petição digital. Para isso, basta entrar na página peticao.flamengo.com.br
A campanha tem como objetivo engajar a torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico. Busca traduzir o que já é realidade: a força cultural, social e emocional do Flamengo, que ultrapassa fronteiras. O reconhecimento pela ONU, ainda que em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo.
“Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira… Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, disse o ídolo rubro-negro.
“A campanha tem como objetivo engajar a imensa torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico, que traduz o que já é realidade: a força cultural, social e emocional do Flamengo ultrapassa fronteiras. O reconhecimento pela ONU, ainda que em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo”, publicou o clube.
Leia o pronunciamento de Zico
“Senhoras e senhores,
hoje estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte, a Nação Rubro-Negra. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma Nação.
Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações.
Por isso, venho em nome da Nação Rubro-Negra, declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira Nação simbólico-cultural do planeta.
Sim, a Nação quer ser reconhecida oficialmente como uma Nação. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Uma Nação que tem sua música, histórias, heróis, costumes, tradições e, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta.
Se você apoia a nossa causa, assine a petição para que a ONUA conceda à Nação Rubro-Negra o status de primeira Nação simbólico-cultural do mundo. Saudações rubro-negras”.
