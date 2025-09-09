Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo retoma conversas por renovações de Filipe Luís e Arrascaeta

Rubro-Negro tentou estender vínculo com técnico e camisa 10 no início do ano, mas sem sucesso. Saiba como estão as negociações
Em alta no Flamengo, o técnico Filipe Luís e o meia Arrascaeta vão ganhar uma valorização. O clube pausou as negociações depois das partes não chegaram a um acordo. No entanto, agora vai retomar as conversas para renovações dos destaques da atual temporada.

Filipe Luís, que assumiu a função de técnico no clube em setembro do ano passado, já conquistou títulos como a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Agora, busca enriquecer o currículo com Libertadores e Brasileirão, mas também almeja estabilidade para as próximas temporadas. O comandante, que tem contrato até o fim de 2025, já tem a proposta em mãos e deve dar uma contraproposta.

Do outro lado, o contrato de Arrascaeta é válido até dezembro de 2026, o que dá segurança ao clube. Contudo, o camisa 10 e seu empresário desejam valorização, algo que agora deve avançar com a retomada das conversas. Aliás, a seleção do Uruguai liberou o meia do jogo contra o Chile, nesta terça-feira (09), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, o Fla deve começar a conversar com o jogador por um renovação de contrato.

Multicampeão e ídolo da torcida, Arrascaeta assumiu a icônica camisa 10 e tem atingido números importantes. O uruguaio é o líder em participações em gols da equipe e se tornou o recordista de assistências da história do Campeonato Brasileiro. O feito rendeu uma homenagem do Flamengo, ocasião na qual recebeu uma placa das mãos do diretor de futebol José Boto.

Por fim, o diretor José Boto viajou à Europa para visitar familiares durante a Data Fifa, mas já está de volta ao Rio de Janeiro e retoma as tratativas. O dirigente busca um rápido acordo com duas importantes figuras do elenco.

