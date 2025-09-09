Flamengo inicia processo de construção do 11º campo do Ninho do Urubu

O Flamengo iniciou o processo de construção do 11º campo do Ninho do Urubu. Afinal, o Rubro-Negro solicitou à prefeitura do Rio de Janeiro autorização para demolir uma casa e um pavimento do terreno de 10 mil m². O clube comprou o espaço, que fica ao lado do CT, recentemente por R$ 4,5 milhões. A informação é do “ge”.

O prazo para a demolição é de um ano. Atualmente, o Ninho do Urubu conta com dez campos, que são utilizados pela base e profissional. Dessa forma, o elenco profissional ocupa preferencialmente o 1, 2 e 3, enquanto o 4, 5 e 6 ficam com a base. Por sua vez, o 2 é tem piso híbrido, assim como o Maracanã. Por fim, os campos 7, 8 e 9 possuem tamanho reduzido e são de grama sintética.