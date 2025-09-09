Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo inicia processo de construção do 11º campo do Ninho do Urubu

Clube já solicitou à prefeitura do Rio de Janeiro autorização para demolir uma casa e um pavimento do terreno
O Flamengo iniciou o processo de construção do 11º campo do Ninho do Urubu. Afinal, o Rubro-Negro solicitou à prefeitura do Rio de Janeiro autorização para demolir uma casa e um pavimento do terreno de 10 mil m². O clube comprou o espaço, que fica ao lado do CT, recentemente por R$ 4,5 milhões. A informação é do “ge”.

O prazo para a demolição é de um ano. Atualmente, o Ninho do Urubu conta com dez campos, que são utilizados pela base e profissional. Dessa forma, o elenco profissional ocupa preferencialmente o 1, 2 e 3, enquanto o 4, 5 e 6 ficam com a base. Por sua vez, o 2 é tem piso híbrido, assim como o Maracanã. Por fim, os campos 7, 8 e 9 possuem tamanho reduzido e são de grama sintética.

Além disso, o Flamengo também comprou recentemente um outro terreno 20 mil m², atrás do CT. Afinal, o Rubro-Negro pretende construir mais dois campos para a base. Assim, um teria medidas oficiais, enquanto o outro teria medidas não oficiais. As obras, aliás, já começaram e é possível acessar o espaço pelo próprio Ninho do Urubu.

Portanto, o planejamento do Flamengo prevê a construção total de 13 campos no Ninho do Urubu. O último campo a ficar pronto foi o do miniestádio, na entrada do CT, que será usado para jogos da base e do futebol feminino após a construção de arquibancadas e vestiários.

