Flamengo entra com pedido de efeito suspensivo para Bruno Henrique

Jogador foi suspenso pelo STJD por 12 jogos após forçar receber um cartão amarelo para beneficiar apostadores
O Flamengo entrou na noite desta terça-feira (9) com pedido exclusivamente de efeito suspensivo para Bruno Henrique. Afinal, o atacante recebeu uma suspensão de 12 jogos, além de multa de R$ 60 mil, por forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, o Flamengo pediu o efeito suspensivo para o jogador ficar livre até o julgamento no Pleno do STJD. Assim, Bruno Henrique não está impedido de frequentar as instalações do clube e treinar com seus companheiros. O Rubro-Negro, aliás, deve adotar a mesma postura no julgamento decisivo, que ainda não tem data marcada.

No julgamento no STJD, o Flamengo não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo. Assim, ressaltou que o mesmo fazia parte de uma estratégia, já que o jogador estava pendurado. Dessa forma, os auditores o absolveram em relação ao artigo 243, que trata de “atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende”. A punição prevista, assim, é de até 720 dias de suspensão.

Contudo, a visão dos demais que participaram do julgamento foi diferente em relação ao artigo 243-A, que trata de “atuar de forma contrária à ética desportiva com o objetivo de influenciar o resultado de uma partida”. Um dos relatores afirmou que “houve violação à ética desportiva”. O Flamengo, no entanto, reiterou que o jogador não tomou uma atitude antiética e foi tudo dentro das reegras de jogo.

