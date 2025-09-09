Ex-zagueiro acredita no trabalho de Ancelotti na Seleção: “Não é amigo ou parente de ninguém”

Mauro Galvão defendeu Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira e acredita que o trabalho do treinador pode ser facilitado por ter vindo de fora

Em conversa com o podcast “Cara a Cara”, do canal Voz do Esporte, o ex-treinador ressaltou que nem sempre o trabalho do técnico é o fator fundamental para ganhar uma competição. Contudo, acredita que o fato de Ancelotti vir de fora vai contribuir.

“O Brasil teve vários treinadores, alguns que foram bem, treinadores campeões, alguns que não conseguiram mas fizeram bom trabalho. O time de 82, por exemplo, jogou muito, mas nem sempre dá pra ganhar. A Holanda jogou bem duas Copas do Mundo e não conseguiu ganhar. Tem os jogos decisivos que não pode errar, alguma coisa que errar perde e vai embora. É isso que tem que salientar. O treinador não ganhou não significa que não é um bom treinador”, ressaltou Mauro antes de relembrar a passagem de Tite.

“O Tite teve duas Copas. Ele mesmo falou que em uma das copas demorou a mexer na equipe. Nem sempre é só o treinador que será a diferença. O Ancelotti é experiente, ele trabalhou em vários clubes, Alemanha, Itália, Espanha, sempre com grandes jogadores e sabe lidar com isso. Ele vai saber como levar, ninguém vai fazer pressão em cima dele. Isso não vai acontecer. Ele está de fora e não trouxe nada com ele, não é amigo ou parente de ninguém, ele só quer fazer o trabalho dele”, salientou.

Opções diferentes

O ex-jogador ainda destacou que, embora o grupo seja bom, não consegue observar jogadores fora da curva.