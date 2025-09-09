Enzo define Grêmio como chance irrecusável: ‘Oportunidade da minha vida’

Lateral dá detalhes das conversas com o Imortal, expõe conselhos de Mano, comenta suas características e concorrência com Marlon / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou seus últimos dois reforços na segunda janela de transferências, no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (9). Além do experiente meio-campista Willian, o lateral-esquerdo Enzo Dias, que será o novo camisa 30 do Imortal, também falou com a imprensa. Inclusive, o defensor classificou a chance defender a equipe gaúcha como irrecusável. Além disso, também expôs que as instruções do comandante contribuíram para a melhora da sua parte anímica.

“Os conselhos do Mano Menezes me deixaram muito confiante. E jogador é movido à base de confiança. Vejo o Grêmio como a oportunidade da minha vida, e não irei deixar ela passar”, frisou Enzo. Em seguida, o lateral-esquerdo indicou que se esforçará para retribuir a aposta que o Tricolor gaúcho fez em sua contratação. “O Grêmio viu potencial em mim, e eu espero corresponder isso. Vou dar meu melhor e quem tem a ganhar com isso é o Grêmio. Confio muito no meu trabalho no dia a dia. Esta temporada foi um mix de sentimentos. Me sinto muito pronto, muito preparado para essa temporada”, prometeu o novo camisa 30. Interesse do Grêmio na contratação do lateral Enzo, aliás, também expôs alguns detalhes das tratativas entre o Imortal e os seus representantes.

“O contato ocorreu após os dois jogos da Copa do Brasil. Quando chegou realmente essa proposta, fiquei muito feliz, não via a hora de vir para o Grêmio”, apontou o lateral-esquerdo. Posteriormente, o defensor enumerou suas principais valências e revelou desejo de aprimorar as suas deficiências. “Sou um lateral muito ofensivo, gosto de usar da minha velocidade, realizar as ultrapassagens. Procuro aprender com os mais velhos. Foi isso que me trouxe aqui, e vou continuar fazendo isso. Sendo uma pessoa boa, e um jogador muito confiante”, alegou Enzo.