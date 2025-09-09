Entre euforia, título e polêmicas, Memphis Depay completa um ano no Corinthians

Do helicóptero à taça e às controvérsias, holandês completa 365 dias no Timão com futebol decisivo, bônus milionário e atritos / Crédito: Jogada 10

Há exatamente um ano o Corinthians oficializou uma das contratações mais comentadas do futebol brasileiro ao anunciar Memphis Depay. Um nome de projeção internacional que chegava ao Parque São Jorge como promessa de impacto imediato. O período desde a chegada tem de tudo. Gols e assistências decisivas, a conquista do Paulistão, gatilhos contratuais que mexeram nas finanças do clube. Contudo, também teve episódios extraclasse que chegaram a ameaçar a continuidade do vínculo. Chegada, contrato e expectativas Memphis assinou com o Corinthians em setembro de 2024, num contrato de duração inicialmente de dois anos. A contratação foi tratada pelo clube como um grande passo para atrair um astro europeu ao futebol brasileiro. A imprensa local trouxe números exorbitantes sobre o acordo na ocasião. Desde o primeiro dia houve grande atenção da torcida e ampla exposição da chegada do atacante.

Números e momentos em campo No aspecto esportivo, Depay deixou marca clara: ao longo desses 12 meses, foi presença constante nas estatísticas do time. Em 2025, por exemplo, os registros oficiais de desempenho somam dezenas de partidas disputadas com participação direta em gols (gols e assistências). Além de minutos decisivos em competições nacionais e continentais. Em termos de temporada, bases estatísticas especializadas apontam números relevantes de jogos, gols e assistências que colocaram Memphis entre os protagonistas do elenco. Alguns momentos viraram imagens marcantes. Logo na reta final do Brasileirão 2024, Memphis fez dois gols contra o Bahia, entre eles uma cobrança de falta antológica, em uma vitória por 3 a 0. Esta ficou registrada como uma das grandes exibições individuais desde a sua chegada. Papel central na campanha do Paulistão e prêmio financeiro Um dos pontos altos foi a conquista do Campeonato Paulista de 2025. Título que recolocou o Corinthians no topo estadual e que teve Memphis entre os destaques da campanha. Além do reconhecimento esportivo, o contrato do atleta previa gatilhos financeiros. A conquista do torneio ativou um bônus considerável ao jogador, valor da ordem de milhões de reais e, segundo apuração da imprensa, esse pagamento foi um dos pontos de atenção no relacionamento entre clube e atacante. Saúde, lesões e desgaste físico Durante o ano Memphis enfrentou também questões físicas inerentes a um calendário pesado. Afinal, houve registros de lesões e recuperação que influenciaram a continuidade do seu rendimento em determinados momentos da temporada. Fontes de acompanhamento médico e dos boletins de lesões do clube indicaram intermitências. Algo comum em atletas com grande uso de minutos.

Atritos extracampo Se o campo foi cenário de glórias, fora dele Memphis viu sua trajetória ganhar contornos complicados. No início de 2025 o atacante foi julgado em Mônaco por um episódio de condução sob efeito de álcool, que resultou em pena suspensa e multa. Fato amplamente noticiado e que levou o jogador a emitir pedido público de desculpas. Já durante a temporada houve momentos de tensão com o próprio Corinthians. Afinal, em julho Memphis faltou a um treino. Episódio ligado a um descontentamento público do jogador com o não pagamento de bônus e verbas contratuais. O caso foi tratado internamente pela diretoria. Aliás, após reunião entre o jogador, a presidência interina e a comissão técnica, o clube divulgou que o assunto foi esclarecido e considerado “resolvido” pela diretoria. A imprensa apontou que questões como premiações, metas de imagem e gatilhos contratuais estiveram no centro do conflito. Recepção da torcida e repercussão A relação com a torcida oscilou entre entusiasmo e cobranças. No início, a chegada em grande estilo (com destaque midiático) gerou empolgação. Contudo,com o passar dos meses, as oscilações de rendimento e os episódios fora de campo abriram espaço para críticas de parte da arquibancada e da imprensa. Sem que o jogador deixasse de ser peça de importância técnica no elenco.