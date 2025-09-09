Entenda os próximos passos do processo do Fluminense para se transformar em SAF

Proposta será levada para votação provavelmente depois da eleição presidencial, que está prevista para segunda quinzena de novembro / Crédito: Jogada 10

O Fluminense apresentou, na noite desta segunda-feira (8), a proposta que recebeu da LZ Sports para criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Assim, o modelo contará com torcedores milionários que pretendem adquirir cotas da empresa. Ela comandará o futebol se a venda for aprovada. Entenda, então, os próximos passos da possível implantação desse sistema. Dessa forma, o Tricolor divulgou os termos, as condições e os valores aos Conselhos Fiscal e Deliberativo. O próximo passo será a criação de comissões para debater as especificidades do contrato, com, pelo menos, três reuniões.

Diante disso, o clube convocará uma reunião para que o Conselho Deliberativo vote a venda do controle. Em caso de aprovação, será a vez dos sócios definirem, em Assembleia Geral Extraordinária, se aceitam a proposta. No momento, não existe a possibilidade de a votação da SAF ocorrer antes da eleição do clube. Afinal o processo eleitoral ocorre na segunda quinzena de novembro. Entre os pré-candidatos, estão o da situação, Mattheus Montenegro, e outros de oposição: Adhemar Arrais, Celso Barros, Luis Monteagudo e Ricardo Mazella. Por outro lado, o grupo que pretende adquirir cotas da SAF realizará auditorias e análises contábeis para ter uma compreensão completa da situação do clube, segundo informações do portal “ge”. O foco, portanto, será entender as dívidas e a possibilidade de como negociar com os credores.