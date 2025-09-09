Emissora vai entrar na disputa da transmissão digital com GE TV e CazéTV

Globo estreou programa no Youtube para dividir concorrência com CazéTV; Canais terão novo concorrente / Crédito: Jogada 10

Mais uma emissora entrou na disputa na transmissão digital. Além da Globo, que estreou a GE TV, a ESNP também vai passar a transmitir seus programas no Youtube, de acordo com a “Folha de São Paulo”. A emissora da Disney, portanto, já tem um canal na plataforma que conta com quase 7 milhões de inscritos. Assim, a ideia é realizar a transmissão simultânea com a tv por assinatura. Aliás, a ESPN já estava se movimentando nas últimas semanas para aumentar a sua presença nas plataformas digitais. Dessa forma, contratou André Hernan, jornalista renomado com experiência em mercado da bola.

A princípio, a emissora vai passar apenas os debates. No entanto, há uma discussão interna sobre colocar a transmissão dos jogos na plataforma, assim como faz a ge tv e CazéTV. Vale ressaltar que o F Show já vinha sendo transmitido no Youtube nas últimas semanas, como uma forma de teste. Dessa forma, agora o modelo também vai incluir os outros programas, Mundo F, Equipe F, Linha de Passe (em todas as edições disponíveis), Mina de Passe (às sextas-feiras) e Resenha da Rodada (às segundas-feiras). GE TV A Globo introduziu seu novo formato de transmissão na última semana, o ge tv. O canal no Youtube fez a estreia no confronto entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. acumulou mais de 6,7 milhões de visualizações. A audiência simultaneamente durante o jogo alcançou 1,4 milhão de pessoas. Inclusive, o canal de YouTube do grupo de comunicação já superou os 7,4 milhões de inscritos. O GE TV contemplará diversas modalidades esportivas. No futebol, além de jogos da Seleção Brasileira masculina, também transmitirá partidas do time nacional feminino. Campeonato Brasileiro masculino e feminino também serão produtos, assim como duelos da Libertadores, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil.

A Globo também venceu a disputa com a ESPN pela exibição da NFL, liga de futebol americano, que o canal da Disney tinha os diretos de transmissão. Na mesma modalidade, a GE TV também fará a cobertura do Super Bowl em 2026. No caso, considerado o principal evento do calendário publicitário nos Estados Unidos. Além disso, o grupo de comunicação da família Marinho terá em sua programação competições olímpicas como a Liga das Nações de Vôlei, o Street League Skateboarding (SLS) e o World Surf League (WSL). Inclusive, o projeto recentemente acertou uma parceria com o TikTok, que ampliou o caráter multiplataforma da GE TV. Afinal, também estará também estará disponível no Globoplay, YouTube, Samsung TV Plus, Claro e no portal ge.globo. Ainda em setembro, passa a ser acessível nas TVs LG e TCL.