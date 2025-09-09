Diretoria do Grêmio sinaliza que efetuará compra de Marlon por R$ 22 milhões

Lateral-esquerdo está emprestado ao Imortal pelo Cruzeiro e deve alcançar meta de 25 jogos, que obrigará sua contratação em definitivo

Atualmente, o defensor soma 19 partidas pelo Imortal entre os 11 iniciais. Ou seja, restam seis embates para atingir a meta prevista no vínculo. Com isso, o Grêmio precisará desembolsar 3,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 22 milhões na cotação atual) ao Cruzeiro ao fim da temporada para fechar com Marlon.

O Grêmio já se organiza para concretizar a aquisição do lateral-esquerdo Marlon. Afinal, ele defende o Tricolor gaúcho desde o início da temporada depois de acordo por empréstimo com o Cruzeiro. No contrato, os clubes concordaram com a adição de uma obrigação de compra envolvendo participação em 25 jogos como titular. De acordo com a “Band” do Rio Grande do Sul, a diretoria do clube gaúcho já comunicou que decidiu contratá-lo em definitivo.

Desde a sua chegada ao Grêmio, Marlon consolidou-se como titular na lateral esquerda e superou a concorrência de Lucas Esteves e Luan Cândido. Por sinal, o camisa 23 foi ausência em somente dois compromissos da equipe. No caso, o duelo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, por obrigação contratual. Além disso, também foi desfalque no jogo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, por suspensão automática. Caso o lateral-esquerdo mantenha a sua frequência em campo, a tendência é de que ele cumpra a meta de jogos em contrato na partida contra o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Grêmio se dedica por confirmar vaga na Libertadores

Na reta final da Data Fifa, a comissão técnica do Imortal tenta aproveitar o período sem jogos para corrigir as deficiências do time. Até porque uma das prioridades da diretoria é engatar uma recuperação e garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O próximo compromisso do Tricolor gaúcho será contra o Mirassol, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena, no dia 13 de setembro.

