Di María elogia Scaloni, técnico da Argentina: “Deveríamos dar um contrato vitalício”

Craque, atualmente no Rosário Central, exalta trabalho e cita que técnico tem feito muito bem aos jovens para o futuro da seleção albiceleste

Apesar de aposentado da seleção da Argentina, Di María decidiu opinar sobre a sequência da camisa “albiceleste”, atual campeã e que já garantiu uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo de 2026. Assim, o craque, que atualmente defende as cores do Rosário Central, afirmou que a Associação de Futebol Argentino (AFA) deveria oferecer um contrato vitalício ao técnico Lionel Scaloni,

“Deveríamos dar a ele um contrato vitalício. Tudo o que ele conquistou, o que está fazendo com a seleção, não somente pelos títulos, mas pela quantidade de jogadores que está trazendo. Hoje ouvi um pouco de Thiaguito Almada na MLS de que estava lá fazia gols e tal, mas hoje ele é titular, está arrasando em todos os jogos”, disse.