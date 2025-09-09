Cristiano Ronaldo bate novo recorde pelas Eliminatórias

Craque se torna o maior artilheiro da história do torneio em vitória suada de Portugal sobre a Hungria; veja números

Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história das Eliminatórias da Copa em vitória suada de Portugal sobre a Hungria, nesta terça-feira, em Budapeste. O português igualou os 39 gols de Carlos Ruiz, da Guatemala, que alcançou a marca em 47 jogos pelas classificatórias da Confederação da América do Norte, Central e e Caribe (Concacaf). Apesar de todos esses gols, Ruiz nunca disputou uma Copa do Mundo.

O jogador atingiu a marca após conbrança de pênalti. Aos 10 minutos da segunda etapa, o camisa 7 tentou arremate para o gol e a bola pegou na mão Négo. Na batida, o Robozão mandou no canto direito e superou o goleiro adversário.