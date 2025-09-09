Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, em plena Ligga Arena e tem a vantagem contra o Furacão, nas quartas de final da Copa do Brasil

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (10/9), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Timão levou a melhor e venceu em Curitiba por 1 a 0. Assim, a equipe de Dorival Júnior joga por um empate para ir à semifinal. Já o Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis ou por dois tentos para avançar na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.