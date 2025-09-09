Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol multa Fluminense por uso de sinalizadores no Maracanã

Delegado da partida também relatou problemas no gramado durante o jogo contra América de Cali
A Conmebol multou o Fluminense por uso de sinalizadores na partida contra o América de Cali, da Colômbia, válido pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Assim, a entidade determinou a pena de oito mil dólares (R$ 43,4 mil na cotação atual). Além disso, o delegado da partida também relatou problemas no gramado, o que gerou uma advertência ao clube.

O delegado e o árbitro da partida classificaram as condições do campo como “ruim”. O documento relatou áreas danificadas no gramado, marcações irregulares e outras falhas. Assim, a Conmebol deu apenas uma advertência, mas ressaltou que, em caso de reincidência, as punições poderão ser mais severas.

O Fluminense venceu o América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0, e garantiu vaga nas quartas de final. No placar agregado, venceu por 4 a 1. Assim, o Time de Guerreiros enfrentará o Lanús, da Argentina, no dia 16, às 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza, pelo jogo de ida, e depois decide a vaga na semifinal no dia 23, no mesmo horário, no Maracanã.

Problemas relatados contra o Fluminense no gramado do Maracanã:

– As pequenas e grandes áreas estão razoavelmente danificadas e com pouca grama. A poda correspondente foi feita, mas não nas outras áreas do campo de jogo, que apresentam pequenos buracos sem cobertura de grama.

– As marcações das cobranças de escanteio ficaram desorganizadas devido à correção da marcação anterior que estava deficiente.

– O círculo central mede de 9,15 a 9,20 metros.

– Os gols apresentam seções com arranhões na pintura. Os gols e as redes de reposição estão muito sujos.

– O gramado não possui um verde uniforme em todas as suas áreas.

