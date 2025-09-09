Conmebol multa Fluminense por uso de sinalizadores no Maracanã

Delegado da partida também relatou problemas no gramado durante o jogo contra América de Cali / Crédito: Jogada 10

A Conmebol multou o Fluminense por uso de sinalizadores na partida contra o América de Cali, da Colômbia, válido pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Assim, a entidade determinou a pena de oito mil dólares (R$ 43,4 mil na cotação atual). Além disso, o delegado da partida também relatou problemas no gramado, o que gerou uma advertência ao clube. O delegado e o árbitro da partida classificaram as condições do campo como “ruim”. O documento relatou áreas danificadas no gramado, marcações irregulares e outras falhas. Assim, a Conmebol deu apenas uma advertência, mas ressaltou que, em caso de reincidência, as punições poderão ser mais severas.

O Fluminense venceu o América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0, e garantiu vaga nas quartas de final. No placar agregado, venceu por 4 a 1. Assim, o Time de Guerreiros enfrentará o Lanús, da Argentina, no dia 16, às 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza, pelo jogo de ida, e depois decide a vaga na semifinal no dia 23, no mesmo horário, no Maracanã. Problemas relatados contra o Fluminense no gramado do Maracanã: – As pequenas e grandes áreas estão razoavelmente danificadas e com pouca grama. A poda correspondente foi feita, mas não nas outras áreas do campo de jogo, que apresentam pequenos buracos sem cobertura de grama. – As marcações das cobranças de escanteio ficaram desorganizadas devido à correção da marcação anterior que estava deficiente. – O círculo central mede de 9,15 a 9,20 metros.