Com Memphis de volta, Corinthians encerra a preparação para a Copa do Brasil

Holandês retornou depois de defender sua seleção e estará em campo na partida do Timão contra o Athletico

O Corinthians terminou nesta terça-feira (09) a preparação para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro encara o Athletico na noite desta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena. O Timão joga por um empate, já que venceu o jogo de ida, em Curitiba, por 1 a 0.

Para a partida, o Corinthians já poderá contar com Memphis Depay. O atacante estava com a seleção da Holanda durante a Data Fifa e retornou após a partida contra a Lituânia, no último domingo (07), quando se tornou o maior artilheiro da Laranja Mecânica. O jogador voltou aos trabalhos nesta terça, no dia em que completa um ano de clube.