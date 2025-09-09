Com golaço de ex-Vasco, Paraguai vence Peru e encerra Eliminatórias com vitória

Com golaço de ex-Vasco, Paraguai vence Peru e encerra Eliminatórias com vitóriaEm jogo de despedida para os peruanos, já eliminados, time paraguaio faz 1 a 0 com um belo voleio e termina a competição em alta
O Paraguai encerrou sua participação nas Eliminatórias com uma vitória. A equipe venceu o Peru por 1 a 0, no Estádio Nacional, em Lima. O jogo, na noite desta terça-feira (9), foi válido pela 18ª e última rodada, e teve o único gol marcado por Matías Galarza. Com o resultado, o Paraguai termina em sexto lugar, com 28 pontos. Já o Peru, com 12 pontos, encerra sua participação na nona posição.
O jogo
O primeiro tempo em Lima foi de poucas emoções e muita disputa no meio-campo. O Paraguai, já classificado, controlou a posse de bola, mas sem criar grandes chances. A melhor oportunidade, de fato, veio em um chute de fora da área de Ramón Sosa, que exigiu uma boa defesa do goleiro peruano Pedro Gallese.
A equipe da casa, que apenas cumpria tabela, também não conseguiu se impor. O Peru teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo dos paraguaios. A sua chance mais clara ocorreu em um cabeceio de Joao Grimaldo, que passou perto da trave. O placar de 0 a 0, portanto, persistiu até o intervalo da partida.
Ainda assim, na segunda etapa, o Peru voltou melhor e pressionou em busca da vitória. O time da casa criou diversas oportunidades, principalmente em jogadas de bola parada. Em uma delas, o zagueiro Carlos Zambrano cabeceou com perigo e o goleiro Orlando Gill fez uma grande defesa. O time peruano, contudo, pecou muito nas finalizações.
Por fim, o castigo pela falta de pontaria veio aos 33 minutos, com uma pintura. O meia Matías Galarza, que havia entrado no intervalo, marcou um golaço. Ele dominou no peito dentro da área e, sem deixar a bola cair, acertou um lindo voleio. O gol, enfim, selou a vitória do Paraguai e a despedida melancólica do Peru.
PERU 0X1 PARAGUAI
Eliminatórias da Copa do Mundo – 18ª rodada
Data: 09/09/2025
Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)
Gol: Matías Galarza, 33’/2ºT (0-1)
PERU: Pedro Gallese; Luis Advíncula (Oliver Sonne, 40’/2ºT), Carlos Zambrano, Renzo Garcés (Erick Noriega, 39’/2ºT) e Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña (Piero Cari, 35’/2ºT) e Yoshimar Yotún (Jairo Concha, 17’/2ºT); Kenji Cabrera (Kevin Quevedo, 19’/2ºT), Joao Grimaldo e Luis Ramos. Técnico: Oscar Ibanez.
PARAGUAI: Orlando Gill; Gustavo Velázquez (Juan Cáceres, 23’/2ºT), Gustavo Gómez, Omar Alderete e Agustín Sández; Damián Bobadilla, Diego Gómez (Braian Ojeda, 30’/2ºT) e Ramón Sosa; Ángel Romero (Matías Galarza, 0’/2ºT), Ronaldo Martínez (Kaku Romero, 0’/2ºT) e Antonio Sanabria (Gabriel Ávalos, 24’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro.
Árbitro: (Não divulgado)
Assistentes: (Não divulgados)
VAR: (Não divulgado)
Cartão amarelo: Gustavo Velázquez (PAR)