Burkina Faso e Egito empatam e mantêm disputa aberta nas Eliminatórias Africanas

Este 0 a 0 fora de casa deixa a seleção do Egito a uma vitória da vaga para a Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

Burkina Faso e Egito empataram em 0 a 0 na tarde desta terça-feira, 9/9, pela penúltima rodada do Grupo A das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida foi disputada no Estádio 4 de Agosto, em Ouagadougou, capital de Burkina Faso,lotado (30 mil lugares). O resultado mantém em aberto a disputa pela vaga direta do grupo. O Egito foi a 20 pontos, enquanto Burkina Faso chegou a 15. Ainda restam duas rodadas e com este empate os egípcios estão muito próximos da classificação. Vencendo a próxima partida, estarão na Copa. Pelo regulamento das Eliminatórias Africanas, apenas o primeiro colocado de cada um dos nove grupos se classifica diretamente para o Mundial. Os segundos colocados terão a chance de disputar uma repescagem intercontinental.

Além de Egito e Burkina Faso integram o grupo , Serra Leoa (também com 15) e Guiné-Bissau (10) ainda têm chances matemáticas de classificação, especialmente para a repescagem. Etiópia (6 pontos) e Djibuti (1 ponto) já estão eliminadas. Como foi o empate entre Burkina Faso e Egito O jogo desta terça-feira foi marcado pela cautela das duas seleções. Bem marcados, Mohamed Salah (Liverpool) e Marmoush (Eintracht Frankfurt) produziram pouco. Ainda assim, o Egito – que se classificaraia antecipadamente se vencesse – foi mais ativo no ataque. Teve sete finalizações contra três dos donos da casa e 52% de posse de bola. A melhor chance foi egípcia, mas parou em grande defesa do goleiro Hervé Koffi (Angers/FRA). Já Burkina apostou nos cruzamentos na área e teve uma boa oportunidade no segundo tempo, em cabeçada de Ouattara, que passou perto do gol. Nos dez minutos finais, o Egito recuou e se fechou na defesa, segurando o empate — um resultado considerado positivo fora de casa. Burkina Faso tentou encontrar espaços com um jogo de toque de bola, no estilo "tiki-taka", mas foi ineficaz e constantemente bloqueado nas tentativas de aproximação à área. Ainda assim, os egípcios quase marcaram em um contra-ataque, mas Mohamed Moustafa chegou atrasado no cruzamento da direita rasteiro e perdeu a chance.