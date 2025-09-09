Bruno Guimarães protesta contra pênalti marcado e avalia desempenho do Brasil nas Eliminatórias

Jogador revelou que árbitro chegou a conversar com boliviano no lance da penalidade e pontuou que a Copa é o mais importante para a Seleção

Apesar do desafio na altitude, o volante Bruno Guimarães acredita que a Seleção consegue tirar pontos positivos da partida na Bolívia. O jogador enfatizou a presença de jogadores que estrearam com a Amarelinha, além de, claro, reforçar as dificuldades enfrentadas pelos atletas em El Alto.

O Brasil encerrou a sua participação nas Eliminatórias com uma derrota fora de casa. Na noite desta terça-feira (09), a Seleção perdeu para a Bolívia e encerrou a qualificatória na quinta colocação, com 28 pontos, a pior participação desde a mudança de formato do torneio, em 1998.

“É uma equipe que jogou pela primeira vez junto, muitos jogadores que fizeram a sua estreia com a camisa da Seleção. Sempre muito difícil jogar aqui, você dá um sprint e demora pelo menos dois minutos para se recuperar, muito complicado. Buscamos o gol, mas aqui você joga contra a Bolívia e contra a altitude. Mas brigamos até o fim com uma equipe nova, já estávamos classificados. Óbvio que com a camisa da Seleção a gente quer sempre ganhar, mas seguimos. Triste de ter perdido a invencibilidade com o Mister, mas assim é o futebol”, afirmou.

Bruno Guimarães esteve envolvido em um dos lances-chaves da partida. De acordo com a arbitragem, o volante cometeu pênalti em Roberto Fernández, que originou o gol de Miguelito. O brasileiro discordou da marcação e revelou que Cristián Garay chegou a recomendar que o boliviano não se atirasse mais em campo.

“Eu não achei pênalti, sendo bem sincero. Ao meu ponto o juiz falou para ele que se ele fizesse de novo daria cartão amarelo. O juiz estava em cima do lance, não deu o pênalti, o VAR não tem que chamar, foi uma disputa de bola. Tenho que ver as imagens, mas a minha percepção e a do juiz é que se ele ficasse se jogando daria amarelo. O VAR está aí para ajudar o árbitro, não para prejudicar, e hoje ele prejudicou”, ressaltou.

Avaliação do Brasil nas Eliminatórias

Encerrando o torneio de forma negativa, Bruno Guimarães busca inspiração nas anteriores para motivar o torcedor para o Mundial. O jogador recordou que o Brasil teve bons desempenhos nas qualificatórias, mas acabou fracassando na Copa do Mundo. Agora, o volante espera que o cenário se inverta, se inspirando na Argentina.