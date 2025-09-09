Botafogo libera Adamo para o RWDM e mantém 50% sobre o centroavante

Uruguaio sai do Botafogo sem custos para o futebol belga. Saiba mais detalhes sobre a transferência do jogador

Segundo o site “Uol”, o uruguaio vai para o futebol europeu sem custos. O Glorioso, no entanto, mantém 50% dos direitos sobre o jogador minuano, pensando em uma venda futura da fera.

O centroavante Adamo vai defender o RWDM Brussels, clube belga que está na mesma holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor .

Adamo tem 23 anos, chegou ao Botafogo em 2023, mas nunca teve uma sequência no Mais Tradicional. Na época, ele veio do River Plate-URU, por R$ 1,5 milhão.

O jovem estava emprestado ao Boston River, do Uruguai, até dezembro. O Botafogo, portanto, abreviou este período para cedê-lo para o futebol belga. No clube de seu país de origem, Adamo registou 24 jogos, com um gol e uma assistência.

Antes, também por empréstimo, Adamo passou pelo Unión Española, do Chile. Por lá, anotou três gols em 21 compromissos por aquela equipe.

