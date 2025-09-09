Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo libera Adamo para o RWDM e mantém 50% sobre o centroavante

Botafogo libera Adamo para o RWDM e mantém 50% sobre o centroavante

Uruguaio sai do Botafogo sem custos para o futebol belga. Saiba mais detalhes sobre a transferência do jogador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O centroavante Adamo vai defender o RWDM Brussels, clube belga que está na mesma holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor.

Segundo o site “Uol”, o uruguaio vai para o futebol europeu sem custos. O Glorioso, no entanto, mantém 50% dos direitos sobre o jogador minuano, pensando em uma venda futura da fera.

Adamo tem 23 anos, chegou ao Botafogo em 2023, mas nunca teve uma sequência no Mais Tradicional. Na época, ele veio do River Plate-URU, por R$ 1,5 milhão.

O jovem estava emprestado ao Boston River, do Uruguai, até dezembro. O Botafogo, portanto, abreviou este período para cedê-lo para o futebol belga. No clube de seu país de origem, Adamo registou 24 jogos, com um gol e uma assistência.

Antes, também por empréstimo, Adamo passou pelo Unión Española, do Chile. Por lá, anotou três gols em 21 compromissos por aquela equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar